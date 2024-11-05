Spesifikasi Lengkap New Honda Scoopy dan Perubahannya Dibandingkan Versi Lawas

BEKASI – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Scoopy. Motor Scoopy generasi keenam itu hadir dengan sejumlah pembaruan.

Diketahui, Honda Scoopy pertama kali mengaspal pada 2010. Sejak saat itu, Scoopy telah 5 kali mendapatkan pembaruan.

New Honda Scoopy kini hadir dengan konsep Totally Unique, memiliki desain terbaru pada beberapa bagian yang dapat menunjang tampilannya yang ikonik.

Pembaruan itu meliputi sistem pencahayaan menggunakan LED dengan desain teknologi crystal block. Pada area kemudi, New Honda Scoopy memiliki tampilan desain Digital Panel Meter modern, area handle cover yang kini tertutup, serta USB Type-C Charger. Pembaruan pada tampilan dari velg berdesain palang pun membuat kesan skutik fashionable ini kental dengan nuansa retro.

President Director AHM Susumu Mitsuishi mengatakan Honda Scoopy menjadi salah satu model skutik terfavorit di Indonesia karena memiliki daya tarik tersendiri bagi para pecinta skutik unik dan fashionable.

“Hadir sejak tahun 2010, Honda Scoopy telah banyak berevolusi sesuai tren dan kebutuhan pecinta skutik unik dan fashionable. Perubahan tampilan dari New Honda Scoopy serta fitur terbaik yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara diharapkan dapat semakin menunjang gaya hidup penggunanya,” ujar Mistsuishi, saat peluncuran Honda Scoopy baru di AHM Safety Riding and Training Center, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (5/11/2024).

Spesifikasi New Honda Scoopy

New Honda Scoopy memiliki ukuran console box yang lebih besar, menjadi 4 liter (naik 1,3 liter dari generasi sebelumnya).

Sentuhan warna dan jahitan terbaru pada kulit jok membuat motor ini semakin bergaya dengan warna coklat pada varian Stylish, serta kombinasi dua warna hitam dan abu-abu pada varian Prestige.

Desain terbaru pada area tata cahaya, selain menggunakan teknologi LED crystal block pada lampu depan, di bagian lampu belakang juga memiliki pembaruan desain. Untuk menunjang keamanan pengendara dalam menggeser atau mendorongnya, model ini juga disematkan pegangan belakang dengan penyesuaian desain terbaru yang stylish.

Fitur unggulan lain pada New Honda Scoopy juga dipertahankan yakni penyematan Honda Smart Key Sistem untuk tipe Smart Key hadir terintegrasi dengan Answer Back System dan Antitheft Alarm sehingga semakin menunjang keamanan serta kemudahan.

Informasi dari Digital Panel Meter yang berdesain modern, dengan informasi yang lebih beragam seperti speedometer digital, penunjuk waktu digital, konsumsi bahan bakar rata-rata, real time, tripmeter, indikator Smart Key dan indikator baterai (khusus untuk tipe Smart Key), serta tampilan baru indikator ECO sebagai panduan berkendara efisien.