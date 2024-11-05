Cara Cek Jumlah Transaksi 1 tahun di Gojek, Berapa Uang yang Dihabiskan?

JAKARTA - Cara cek jumlah transaksi 1 tahun di Gojek sedang banyak dicari oleh netizen. Sebab, tengah ramai di media sosial X untuk saling membagikan berapa uang yang dihabiskan di aplikasi ini.

Hal ini bermula dari sebuah akun base yang meminta para pengikutnya untuk menunjukkan seberapa banyak uang yang dihabiskan di aplikasi Gojek sejak 1 Januari 2024.

"ayo tunjukin riwayat transaksi g0j3k kalian dari 1 Januari sampe hari inii, me first" tulis akun X @tanyakanrl.

Berawal dari sana, banyak netizen yang membagikan tangkapan layar jumlah pengeluaran mereka. Ada yang baru menghabiskan Rp949.500. Namun, ada pula yang sudah menghabiskan hingga Rp9 juta, Rp19 juta, Rp25 juta, hingga bahkan ada yang sudah mencapai Rp38 juta.

Ramainya netizen yang membagikan tangkapan layar pengeluaran mereka di Gojek membuat netizen yang lain juga ingin turut membagikan hal serupa. Namun, banyak yang belum mengetahui bagaimana cara untuk melihat jumlah transaksi yang sudah dilakukan selama 1 tahun terakhir.

Padahal, cara untuk cek jumlah transaksi 1 tahun di Gojek sangatlah mudah. Pengguna hanya perlu melihatnya di aplikasi tanpa perlu pusing memikirkan cara yang rumit.

Berikut adalah cara cek jumlah transaksi 1 tahun di Gojek dan mengetahui jumlah uang yang dihabiskan.

Buka aplikasi Gojek yang ingin dilihat jumlah transaksinya

Di dalam aplikasi, masuk ke halaman "Profil"

Cari menu "Laporan Transaksi", lalu klik

Pilih periode transaksi yang ingin dilihat. Jika mengikuti trend di X, maka atur periodenya sejak 01 Januari 2024

Klik "Download" dan tunggu hingga file terunduh