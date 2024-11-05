Cara Melihat Tarif Grab Tanpa Memesan

JAKARTA - Cara melihat tarif Grab tanpa memesan layak diketahui penggunanya. Salah satunya Anda bisa membuka aplikasi Google Maps di smartphone. Lalu masukkan destinasi tujuan pada kolom pencarian.

Anda bisa memilih rute yang diinginkan, lokasi keberangkatan otomatis terisi dengan lokasi Anda jika GPS menyala. Anda bisa mengubahnya jika diperlukan. Anda bisa pilih ikon transit yang ditandai. Tarif Grab Ride dan Car pun akan secara otomatis terlihat beserta estimasi waktu perjalanan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (5/11/2024), Okezone telah merangkum melihat tarif Grab tanpa memesan, sebagai berikut:

Melihat Tarif Grab Tanpa Memesan

Langkah pertama adalah dengan membuka aplikasi Grab di HP Anda.

Anda bisa memilih jenis layanan yang ingin Anda gunakan baik GrabBike, GrabCar, GrabExpress, atau GrabFood.

Apabila Anda ingin menggunakan GrabBike maka pilih menu bergambar motor yang ada di halaman utama aplikasi.

Masukkan lokasi tujuan.