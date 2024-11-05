Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Cara Melihat Tarif Grab Tanpa Memesan

Iqbal Widiarko , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |20:11 WIB
Cara Melihat Tarif Grab Tanpa Memesan
Cara melihat tarif Grab tanpa memesan. (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Cara melihat tarif Grab tanpa memesan layak diketahui penggunanya. Salah satunya Anda bisa membuka aplikasi Google Maps di smartphone. Lalu masukkan destinasi tujuan pada kolom pencarian.

Anda bisa memilih rute yang diinginkan, lokasi keberangkatan otomatis terisi dengan lokasi Anda jika GPS menyala. Anda bisa mengubahnya jika diperlukan. Anda bisa pilih ikon transit yang ditandai. Tarif Grab Ride dan Car pun akan secara otomatis terlihat beserta estimasi waktu perjalanan.

Dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (5/11/2024), Okezone telah merangkum melihat tarif Grab tanpa memesan, sebagai berikut:

Melihat Tarif Grab Tanpa Memesan

Langkah pertama adalah dengan membuka aplikasi Grab di HP Anda. 

Anda bisa memilih jenis layanan yang ingin Anda gunakan baik GrabBike, GrabCar, GrabExpress, atau GrabFood. 

Apabila Anda ingin menggunakan GrabBike maka pilih menu bergambar motor yang ada di halaman utama aplikasi.

Masukkan lokasi tujuan. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/06/22/52/2429221/pernah-eksis-di-jakarta-5-transportasi-umum-ini-sekarang-tinggal-kenangan-UEiOH6CtGY.jpg
Pernah Eksis di Jakarta, 5 Transportasi Umum Ini Sekarang Tinggal Kenangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/52/2303336/mobil-sport-ini-digunakan-angkut-bahan-bangunan-xKJVYHjpuM.jpg
Mobil Sport Ini Digunakan Angkut Bahan Bangunan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/08/15/15/1197007/rayakan-hut-ke-70-ri-bisa-naik-bajaj-isi-bahan-bakar-gas-gratis-8nSPOT9ZgS.jpg
Rayakan HUT Ke-70 RI, Bisa Naik Bajaj & Isi Bahan Bakar Gas Gratis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/07/03/15/1176072/transjakarta-harus-secanggih-bus-malaysia-JRFUug7MES.jpg
Transjakarta Harus Secanggih Bus Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2014/11/13/15/1064842/di-negara-maju-penjualan-mobil-tak-terpengaruh-transportasi-massal-Bnf3TiH4SO.jpg
Di Negara Maju, Penjualan Mobil Tak Terpengaruh Transportasi Massal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/10/25/52/709345/Ihq4yv40tE.jpg
Volts Ingin Transportasi Publik Dibenahi
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement