HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |14:37 WIB
Penjualan GIIAS The Series 2024 Tembus 40 Ribu Unit, Transaksinya Capai Rp20 Triliun
Penjualan GIIAS the series 2024 tembus 40 ribu unit, transaksinya capai Rp20 triliun, (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 digelar di 4 kota besar di Indonesia. Pelaksanaan GIIAS The Series 2024 mencatatkan sekitar 500 ribu pengunjung dengan penjualan mobil mencapai sekitar 40 ribu unit dengan nilai transaksi mencapai Rp20 triliun,

Jumlah pengunjung itu rinciannya terdiri atas  GIIAS ICE BSD Tangerang sebanyak 475.084 orang, GIIAS Surabaya 35.385 orang, GIIAS Bandung 24.847 orang, serta GIIAS Semarang 30.070 orang. 

Ketua III sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran Gaikindo, Rizwan Alamsjah mengatakan selama GIIAS Series 2024 berlangsung, ada 40 ribu unit kendaraan bermotor yang terjual. Penjualan ini mencatatkan nilai transaksi mencapai Rp20 triliun.

"Kami sangat bersyukur di tengah tantangan yang dihadapi industri kendaraan bermotor tahun ini, GIIAS dapat mencatat hasil yang baik dan berkontribusi terhadap capaian industri Tanah Air," kata Rizwan, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024). 

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi mengatakan, antusiasme pengunjung yang datang mencerminkan hasil yang dicapai selama pameran. GIIAS dapat berkontribusi langsung pada capaian industri kendaraan bermotor di tahun ini.

"Rangkaian seri pameran GIIAS di daerah bertujuan untuk mendorong capaian industri kendaraan bermotor, dan jadi upaya Gaikindo untuk capai target penjualan tahun 2024 yang telah direvisi sebesar 850 ribu unit kendaraan di akhir tahun ini," ujar Nangoi.

 

