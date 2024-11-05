PO Juragan99 Rilis Sleeper Bus Baru Olive dan Popeye, Dibekali Kabin Mewah

JAKARTA - PO Juragan99 Trans merilis dua bus baru dari karoseri Adiputro dengan menggunakan bodi Jetbus 5 Dream Coach. Armada baru yang diberi nama Popeye dan Olive itu menggunakan sasis Mercedes-Benz OH 1626.

Secara tampilan, dua bus terbaru ini menggunakan warna khas Juragan99, yaitu hitam dan merah. Armada tersebut tampil elegan dengan menggunakan konsep kaca depan single glass yang membuat tampilannya lebih tinggi dan bersih.

Masuk ke bagian dalamnya, setiap bus baru PO Juragan99 Trans memiliki 18 kursi sleeper. Kabin tersebut terasa mewah dengan legroom luas serta beragam fasilitas yang dapat memanjakan penumpang.

Di setiap kabinnya, penumpang akan disuguhi dengan Audio Video on Demand (AVOD), Smart TV, AC, folding table, USB charger, reclining & relaxing seat, bantal, guling dan selimut, dispenser air minum, smoking room, toilet, Wifi, CCTV, masker, earphone, dan welcome snack.

Founder PO Juragan99 Trans, Gilang W mengatakan selalu berupaya untuk memberikan keamanan, kenyamanan, dan juga layanan eksklusif. Hal ini dilakukan sebagai upaya memberikan pengalaman menyenangkan pada penumpang.

"Terus melakukan pembaruan dan penambahan armada bus sleeper adalah langkah nyata untuk selalu memberikan yang terbaik bagi pelanggan setia kami. Semoga upaya kami untuk men-sleeper-kan seluruh perjalanan bus layanan AKAP bisa segera terwujud," kata Gilang dalam keterangan resmi.