TECHNO

Google Play Store Bakal Tambah Kategori Perangkat Android Baru, Dukung Headset XR?

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 03 November 2024 |19:23 WIB
Google Play Store Bakal Tambah Kategori Perangkat Android Baru, Dukung Headset XR?
GOOGLE bersiap untuk memperluas jangkauan Play Store-nya agar mencakup headset realitas yang diperluas (extended reality/XR), menurut penemuan terbaru dalam kode toko aplikasi tersebut. Langkah ini menunjukkan bahwa Google tengah mempersiapkan ekspansi signifikan ke pasar XR, mungkin dengan perangkat kerasnya sendiri atau melalui kemitraan dengan produsen lain.

Dilansir Gizmochina, versi terbaru aplikasi Play Store menyertakan ikon baru yang menggambarkan headset XR dan referensi ke "headset XR" dalam daftar aplikasi. Ini menunjukkan bahwa Google tengah mengerjakan bagian khusus untuk aplikasi XR, mirip dengan kategori yang ada untuk ponsel pintar, tablet, dan perangkat yang dapat dikenakan.

Meskipun Google sebelumnya telah bereksperimen dengan XR melalui inisiatif seperti Cardboard dan Daydream, upaya ini terutama difokuskan pada pengalaman VR seluler. Dukungan headset XR yang akan datang menandakan komitmen yang lebih serius terhadap teknologi tersebut dan keinginan untuk bersaing dengan pemain utama lainnya di pasar.

Waktu pengembangan ini bertepatan dengan kolaborasi Google yang sedang berlangsung dengan Samsung dan Qualcomm pada headset XR baru. Upaya bersama ini bertujuan untuk menciptakan perangkat XR kelas atas yang didukung oleh Android dan prosesor Snapdragon Qualcomm. Dengan mengintegrasikan dukungan XR ke Play Store, Google dapat memastikan ekosistem aplikasi dan konten yang kuat untuk headset mendatangnya.

 

