Pendapatan Apple Melonjak Gara-Gara Penjualan iPhone 16

JAKARTA - Perusahaan teknologi Apple melaporkan laporan keuangan mereka selama 3 bulan terakhir. Dari laporan itu, pendapatan Apple meningkat hingga 6 persen.

Melansir GSM Arena, Sabtu (2/11/2024), pendapatan Apple meningkat 6% pada periode Juli-September tersebut karena meningkatnya penjualan iPhone, dengan total 94,9 miliar dolar AS.

Apple melihat peningkatan penjualan terjadi di semua kategori, yaitu meliputi iPhone, Mac, iPad, Layanan. Namun, kecuali perangkat yang dapat dikenakan, yang hanya turun 3%.

CEO Apple, Tim Cook mengatakan, dalam panggilan konferensi bahwa penjualan iPhone mencatat rekor pendapatan September. Hal ini menandai pertumbuhan di setiap segmen geografis.

Perangkat iPhone 16 dijual selama sepuluh hari terakhir kuartal tersebut.

Pendapatan keseluruhan mungkin meningkat, tetapi laba bersih turun 35% year on year (YoY). Perusahaan mengatakan hal itu karena pembayaran retroaktif sebesar €14,3 miliar (15,8 miliar) pajak ke Irlandia setelah kesepakatan tersebut ditemukan melanggar undang-undang bantuan negara di Uni Eropa.





(Erha Aprili Ramadhoni)