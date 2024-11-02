Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Deretan Inovasi AI Karya Bangsa di Samsung SFT, Ini Daftar Juaranya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 02 November 2024 |08:23 WIB
Deretan Inovasi AI Karya Bangsa di Samsung SFT, Ini Daftar Juaranya
Pemenang Samsung Solve for Tommorow (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - Samsung Solve for Tomorrow (SFT) merupakan kompetisi STEM tahunan bergengsi yang diselenggarakan Samsung untuk mendukung dan mewadahi anak muda Indonesia menciptakan inovasi untuk Indonesia. Mulai tahun ini, para peserta SFT didorong mengaplikasikan AI sebagai inovasi yang bermanfaat dengan memberikan pelatihan AI for Designer.

Pembelajaran AI for Designer yang dihadirkan SFT 2024 adalah inisiatif pelatihan komprehensif yang dirancang untuk mengajarkan keterampilan dalam merancang solusi berbasis AI kepada para peserta. Pembelajaran yang diberikan diharapkan memberikan efisiensi dalam proses mendesain, membantu para peserta untuk mengoptimalkan kreativitas mereka dan berfokus pada inovasi. 

Program SFT melibatkan dewan juri yang terdiri dari para pakar industri serta didukung Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Agama (Kemenag), dan Samsung R&D Institute Indonesia. 

Setelah melalui proses penjurian yang ketat, terpilih tiga tim pemenang dan satu tim pemenang People Choice Award Samsung Solve for Tomorrow 2024 dari masing-masing kategori yang dilombakan. 

Dari kategori universitas, tim Solyd Ias dari Universitas Brawijaya menjadi pemenang pertama SFT 2024 yang membawa inovasi Portable Kit D-Dimer Level Detector untuk membantu penderita kardiovaskular dengan risiko sudden cardiac death. 

Pemenang kedua adalah tim HerLens dari Universitas Indonesia dengan inovasi yang dapat membantu mendeteksi dini kanker serviks. Tim NARA 1 dari Universitas Pertahanan Republik Indonesia berhasil menjadi juara ketiga berkat inovasi membantu memonitor kesehatan serta kesejahteraan para lansia dengan mendeteksi anomali lingkungan melalui voice recognition, sensor pemantauan lingkungan. Sementara untuk People Choice Award diraih tim Cemerlang dari Universitas Gadjah Mada yang mengembangkan inovasi mendeteksi karies dan kesehatan gigi yang berbasis AI untuk meningkatkan kesehatan gigi masyarakat Indonesia, yang bernama Dentalint.

 

Halaman:
1 2
      
