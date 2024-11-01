Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

7 Cara Download Dokumen Scribd Tanpa Login

Naufal Firnanda , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |19:57 WIB
7 Cara Download Dokumen Scribd Tanpa Login
Scribd.
A
A
A

JAKARTA – Beragam situs penyedia dokumen yang tersedia di internet tentunya diperlukan oleh banyak orang. Namun, biasanya beberapa dari situs tersebut tidak tersedia secara gratis dan memerlukan biaya untuk dapat mengaksesnya.

Saat ini, semakin banyak orang yang membutuhkan dokumen secara online untuk kepentingannya masing-masing. Berkat perkembangan teknologi sekarang, pengguna internet bisa dengan mudah dan cepat mengakses berbagai jenis dokumen, melalui situs penyedia dokumen seperti Scribd.

Scribd merupakan platform terkenal yang menyediakan berbagai jenis konten digital, seperti eBook, artikel, hingga dokumen akademis. Banyak orang menggunakan Scribd untuk memperoleh informasi yang mendukung keperluan belajar, penelitian, dan lain-lain.

Namun, tidak semua konten di Scribd bisa diakses secara gratis; sebagian besar dokumennya mengharuskan pengguna untuk memiliki akun premium atau login untuk mengunduh file.

Kabar baiknya ialah pada ulasan kali ini terdapat beberapa cara untuk mengunduh dokumen Scribd secara gratis dan tanpa login. Beberapa cara yang diberikan harus melalui bantuan pihak ketiga untuk bisa memudahkan dalam mengunduhnya.

Maka dari itu, di bawah ini terdapat 7 cara mengunduh dokumen Scribd tanpa login secara cepat dan mudah.
 

  1. Download Scribd Gratis di Scribd

Scribd menyediakan layanan berbayar dan hanya beberapa dokumen yang bisa diunduh gratis tanpa perlu langganan. Beberapa dokumen di Scribd tersedia secara gratis dan dapat diakses. Berikut adalah langkah mudah mendapatkannya:

  1. Kunjungi situs Scribd di browser masing-masing
  2. Temukan dokumen yang diinginkan berdasarkan judul teks, nama file, maupun link yang dimiliki.
  3. Tekan menu Sign in di pojok kanan atas.
  4. Tekan Sign up jika belum mempunyai akun. Pilih metode daftar via Google atau Facebook.
  5. Selanjutnya layar akan menampilkan penawaran membership. Abaikan jika pengguna hanya ingin menjajal fitur gratis 30 hari.
  6. Lantas pengguna perlu mengunggah dokumen apa saja sebagai barter untuk download file. Caranya dengan menekan Start Uploading.
  7. Tekan Upload, lalu Select Documents to Upload untuk memilih file yang akan dikirim.
  8. Jangan lupa beri judul dan lengkapi deskripsi pada dokumen tersebut.
  9. Tekan Submit.
  10. Download dokumen yang diinginkan tadi.
     

      
