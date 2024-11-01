Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

POCO C75 Rilis di Indonesia, HP Spesifikasi Gahar dengan Harga Sejutaan

Naufal Firnanda , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |14:29 WIB
POCO C75 Rilis di Indonesia, HP Spesifikasi Gahar dengan Harga Sejutaan
POCO C75. (Foto: Naufal/Okezone)
JAKARTA POCO meramaikan pasar smartphone entry level Indonesia dengan menghadirkan produk terbarunya, POCO C75 yang diluncurkan pada Kamis, (31/10/2024). POCO C75 dibekali dengan spesifikasi yang tangguh dan harga yang tergolong miring.

Hadir dengan desain khas anak muda yang terinspirasi dari keindahan dan harmoni alam, POCO C75 meluncurkan dengan 2 warna: Hitam dan Hijau dengan desain dual-tone. Ini membuat POCO C75 cocok untuk laki-laki dan perempuan.

“Tidak cuma untuk cowok, untuk cewek dan siapapun itu, POCO C75 memberikan pilihan desain yang unik,” kata Jeksen, Product Marketing Manager POCO Indonesia.

POCO C75 memiliki dimensi tipis 8,22mm dan bobot 204 gram, membuat ponsel ini nyaman digenggam.

Layar 6.88 inci dengan refresh rate hingga 120 Hz memberi pengalaman visual yang nyaman dan responsif, yang sangat membantu ketika menonton film, bermain game, dan multitasking yang cepat.

Dibekali dapur pacu yang mengandalkan chipset MediaTek Helio G81 Ultra dengan prosesor octa-core, memastikan kinerja yang lancar untuk kebutuhan harian dan menjalankan berbagai aplikasi. Poco C75 memiliki sistem operasi HyperOS berbasis Android 14. Poco menjanjikan pembaruan versi sistem operasi sebanyak 2 kali dan update sekuriti selama 3 tahun.

Spesifikasi yang mentereng tersebut semakin didukung dengan kapasitas RAM yang bisa diperluas hingga 8GB dengan total RAM hingga sebesar 16GB, juga ROM yang berkapasitas 128GB dan 256GB. Penyimpanan tersebut tentunya masih bisa ditambah karena POCO C75 menyediakan slot microSD untuk menambah kapasitas penyimpanan.

 

Halaman:
1 2
      
