6 Cara Memperbaiki WhatsApp yang Tidak Bisa Merekam Voice Note

JAKARTA – WhatsApp memiliki fitur Voice Note untuk merekam dan mengirimkan pesan suara. Namun, terkadang fitur ini mengalami masalah teknis sehingga tidak bisa merekam pesan suara, seperti yang seharusnya dilakukan.

Voice note merupakan fitur untuk mengirimkan pesan suara dalam percakapan di aplikasi WhatsApp. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan tanpa harus mengetik, sehingga bisa mempercepat respon antar pengguna.

Namun, pada penggunaannya, fitur ini mungkin saja mengalami masalah teknis seperti tidak bisa merekam pesan suara tersebut. Hal ini tentunya bisa terjadi karena berbagai penyebab yang mengakibatkan permasalahan pada fitur di aplikasi WhatsApp tersebut.

Jika itu terjadi, berikut beberapa cara memperbaiki WhatsApp yang tidak bisa merekam voice note.

Periksa Koneksi Internet

Koneksi internet yang stabil dan kuat menjadi faktor penting agar WhatsApp dapat berfungsi secara baik, termasuk untuk merekam dan mengirim voice note. Koneksi yang lemah atau tidak stabil bisa saja mengakibatkan gangguan, seperti voice note gagal terkirim atau pesan suara yang tidak terdengar.

Pengguna dapat melakukan beberapa langkah di bawah untuk memeriksa koneksi internet ini.

Periksa koneksi WIFI atau data seluler dengan beralih jaringan yang lebih baik

Lakukan uji coba koneksi pada situs yang tersedia di internet

Mulai Ulang Perangkat

Salah satu penyebab dari masalah ini mungkin berasal dari perangkat yang digunakan. Restart perangkat adalah cara mudah untuk bisa menyegarkan sistem dan mengatasi gangguan kecil yang mungkin menyebabkan masalah pada aplikasi WhatsApp.

Untuk melakukan cara ini Pengguna cukup menekan dan menahan tombol daya hingga muncul opsi untuk mematikan atau memulai ulang perangkat. Pengguna dapat memilih opsi Restart atau mulai ulang pada pilihan yang tersedia.