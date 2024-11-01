Tangkap Pegawainya yang Bekingi Judol, Menkomdigi Apresiasi Kinerja Polri

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan apresiasi kepada Polri atas langkah yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut dalam upaya pemberantasan judi online (judol). Apresiasi itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang diduga berperan sebagai “beking” operasi judi online.

Meutya mengungkapkan Kemenkomdigi berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan Kementerian kami," kata Meutya dalam keterangan resmi.

Menkomdigi mengungkapkan bahwa seluruh pegawai di Kemenkomdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Sehingga, siapa pun yang melanggar akan ditindak tegas secara hukum yang berlaku.

"Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online, demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut," ungkapnya.