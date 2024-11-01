Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Tangkap Pegawainya yang Bekingi Judol, Menkomdigi Apresiasi Kinerja Polri

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Jum'at, 01 November 2024 |12:45 WIB
Tangkap Pegawainya yang Bekingi Judol, Menkomdigi Apresiasi Kinerja Polri
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. (Foto: Kemenkomdigi)
A
A
A

JAKARTA Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyampaikan apresiasi kepada Polri atas langkah yang dilakukan lembaga penegak hukum tersebut dalam upaya pemberantasan judi online (judol). Apresiasi itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid usai penangkapan sejumlah pegawai Komdigi yang diduga berperan sebagai “beking” operasi judi online.

Meutya mengungkapkan Kemenkomdigi berkomitmen untuk mendukung penuh arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas judi online yang merugikan masyarakat dan merusak nilai-nilai bangsa.

"Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terlibat, termasuk dan terkhusus jika itu adalah pejabat di lingkungan Kementerian kami," kata Meutya dalam keterangan resmi.

Menkomdigi mengungkapkan bahwa seluruh pegawai di Kemenkomdigi telah menandatangani pakta integritas khusus terkait perang terhadap judi online. Sehingga, siapa pun yang melanggar akan ditindak tegas secara hukum yang berlaku.

"Jadi, kami akan tegas dan tidak main-main lagi dalam isu semua pelanggaran pidana, terkhusus judi online, demi memberi perlindungan kepada rakyat agar aman di ruang digital adalah komitmen kami sesuai arahan presiden. Kami mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenkomdigi mematuhi pakta tersebut," ungkapnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/16/3181964//ilustrasi-lpDw_large.png
Komdigi Blokir 2,4 Juta Konten dan Situs Judi Online dalam Dua Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899//judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181781//menkomdigi_meutya_hafid-65bs_large.jpg
Menkomdigi: 2,4 Juta Konten dan 2,1 Juta Situs Judi Online Diblokir!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181775//kepala_ppatk_ivan_yustiavandana-VcCv_large.jpg
PPATK Klaim Transaksi Judi Online Anjlok Rp155 Triliun pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/16/3179811//ilustrasi-f195_large.jpg
Waspada Iklan Judi Online yang Sering Diperhalus, Ini Ciri-Cirinya
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement