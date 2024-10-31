5 Cara Mengembalikan Whatsapp (WA) yang Diretas di Android

JAKARTA – Peretasan WhatsApp sering terjadi saat ini dan dapat mengancam siapa saja tanpa terkecuali. Ketika WhatsApp dirasa sedang diretas, gunakan 5 cara ini untuk mengembalikan WhatsApp yang diretas di Android.

Kini dengan teknologi yang semakin berkembang, diiringi juga dengan masifnya kejahatan di internet atau lebih dikenal dengan cyber crime. Salah satu tindak kejahatan yang sering terjadi tersebut adalah peretasan sosial media, contohnya peretasan pada WhatsApp.

WhatsApp dikenal baik sebagai aplikasi yang paling populer untuk halnya berkomunikasi secara daring. Aplikasi pesan instan ini digunakan oleh hampir semua orang di berbagai belahan dunia. Pengguna dapat mengirimkan pesan serta panggilan audio dan video di mana saja dan kapan saja tanpa batasan ruang dan waktu.

Karena kemudahan yang diberikannya tersebut, WhatsApp menjadi pilihan utama banyak orang dalam berkomunikasi kepada orang lain, contohnya adalah berkomunikasi antara pasangan, teman, rekan kerja, maupun orang tak dikenal lainnya.

Karena pengguna harian WhatsApp yang sangat banyak tersebut, tidak menutup kemungkinan bahwa mungkin dan akan terjadinya peretasan oleh pengguna yang tidak bertanggung jawab.

Terdapat ancaman yang nyata ketika menggunakan aplikasi WhatsApp sehari-hari. Ancaman ini biasanya berupa peretasan akun WhatsApp seseorang yang didorong oleh kemajuan teknologi saat ini.

Peretasan bisa mengakibatkan kehilangan data pribadi pengguna WhatsApp yang penting, tentunya ini melanggar privasi seseorang dan bisa menyebabkan masalah serius pada saat ini maupun masa yang akan datang.

Maka dari itu, untuk menghindari dan juga mengatasi peretasan pada media sosial, layaknya WhatsApp, pengguna bisa mengikuti 5 cara mudah yang ada di bawah ini.

5 Cara Mengembalikan WhatApp (WA) yang Diretas di Android

1. Mengenali Tanda-Tanda WhatsApp yang Diretas

Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan mengenali tanda-tanda bahwa WhatsApp mungkin telah diretas. Cara ini bisa dilakukan dengan mengetahui beberapa ciri-ciri yang dapat pengguna kenali, yaitu:

* Pengaturan Berubah Secara Tiba-tiba: Foto profil atau status berubah tanpa sepengetahuan pengguna.

* Aktivitas yang Mencurigakan: Teman atau keluarga mungkin melaporkan menerima pesan aneh dari akun pengguna.

* Logout akun secara sendirinya: Pengguna mendadak keluar dari aplikasi dan sulit masuk kembali, yang mungkin menandakan akun dikendalikan oleh orang lain.

Langkah awal untuk memeriksa apakah akun pengguna diretas adalah dengan melihat perangkat yang terhubung dengan WhatsApp Web:

1. Buka WhatsApp dan ketuk ikon tiga titik di sudut kanan atas.

2. Pilih opsi WhatsApp Web.

3. Ketuk Keluar dari semua perangkat untuk memutuskan sesi yang sedang aktif.