Strategi Erajaya Digital sebagai Destinasi Telekomunikasi di Tengah Meningkatnya Tren Belanja Online

JAKARTA - Perkembangan teknologi saat ini membuat kehidupan menjadi lebih mudah. Saat ini masyarakat bisa berbelanja mengenai kebutuhannya secara online, tanpa harus mendatangi lokasi yang dituju.

Bahkan tren perdagangan elektronik atau e-commerce di Indonesia terus meningkat. Berdasarkan data Bank Indonesia, volume transaksi e-commerce pada 2023 mencapai 3,71 miliar. Jumlah transaksi itu meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 3,49 transaksi. Sementara untuk nilai transaksi e-commerce pada 2023, nilainya tak main-main mencapai Rp453,75 triliun.

Di tengah maraknya transaksi e-commerce, Erajaya Digital selaku perusahaan yang bergerak di bidang ritel dan distribusi produk elektronik menyatakan tidak khawatir.

CEO Erajaya Digital, Joy Wahjudi, menjelaskan pihaknya justru terbantu dengan adanya channel online. Terlebih saat ini belanja online bukanlah hal baru bagi masyarakat.

"Bagi Erajaya Digital, kehadiran channel online justru sangat membantu dalam pelayanan kepada pelanggan setia yang sudah terbiasa berbelanja menggunakan internet," kata Joy kepada Okezone, belum lama ini.

Ia menyebut, pihaknya hadir melalui laman e-commerce yakni Eraspace.com. Selain itu, Erajaya Digital hadir melalui official store di berbagai platform yang ada di Indonesia.

"Pelanggan setia yang memilih berbelanja dengan datang ke toko fisik juga difasilitasi dan dimudahkan dengan pembangunan jaringan ritel yang tersebar di berbagai kota. Mereka bisa merasakan dan mencoba produknya secara langsung dan berkonsultasi dengan frontliner yang hadir di setiap toko untuk membantu memutuskan produk yang paling sesuai dengan kebutuhannya," tuturnya.

Selain itu, pihaknya memiliki strategi yakni menggabungkan pengalaman belanja baik online dan offline.

"Kami juga mengembangkan strategi omnichannel yang menggabungkan pengalaman belanja offline dan online yang seamless. Dengan demikian, mereka yang memilih belanja online bisa diajak untuk datang ke toko fisik atau sebaliknya," ujarnya.

Gerai Erafone saat Jakarta Fair Kemayoran 2024 (Okezone)

Saat ini, Erajaya Digital hadir lewat jaringan ritel yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini membuat Eraja Digital sebagai destinasi bagi para konsumen yang ingin mencari peralatan terkait telekomunikasi.

Menegani hal ini, Joy menjelaskan, Erajaya Digital juga memastikan pelanggan akan menikmati pengalaman berbelanja yang positif bagi pelanggan yang berkunjung ke toko dimulai dari interior toko yang konsisten, desain layout dengan traffic flow yang baik, pengaturan produk yang memungkinkan pelanggan untuk mencoba secara langsung dan kehadiran frontliner yang bisa mendampingi dalam memilih produk.

"Pelanggan setia juga dimudahkan bertransaksi berkat kerja sama dengan mitra bank dan lembaga financing," tuturnya.

Erajaya Digital juga menyiapkan program menarik yang bisa dimanfaatkan pelanggan setia untuk mendapatkan produk idaman di

gerai Erafone yang memudahkan berganti smartphone baru setiap tahun.

"Jaringan ritel yang terbangun juga memungkinkan Erajaya untuk menawarkan layanan omnichannel yang menggabungkan pengalaman berbelanja offline dan online secara seamless. Pelanggan setia kian dimanjakan dengan layanan seperti Click & Pickup yakni menyelesaikan transaksi secara online dan mengambil produknya di toko yang sudah dipilih sebelumnya," katanya.

Optimis Penjualan Smartphone

Penjualan smartphone secara global pada 2024 turun. Berdasarkan data dari Statista, penjualan smartphone pada 2023 sebanyak 411,89 miliar dolar AS. Jumlah itu turun dibandingkan 2022 yang mencapai 418,08 miliar. Penjualan tersebut pun sebenarnya juga turut dibandingkan pada 2022 yakni mencapai 448,08 miliar dolar AS.

Di tengah penurunan yang terjadi secara global, Erajaya Digital tetap optimis dengan produk yang dibawa prinsipal ke Tanah Air

"Kami melihat optimisme dari prinsipal brand yang merilis produk-produk terbaru untuk pasar di Indonesia yang menyasar ke seluruh segmen konsumen yang menyambut dengan antusias," kata Joy.

Ia menyebutkan, sebagai peritel Erajaya Digital memastikan bahwa produk tersebut bisa didapatkan di jaringan ritel fisik maupun channel online secara mudah oleh pelanggan setia.