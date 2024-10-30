Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Cara Nonton Video Viral Indo Japan Korea full HD di Yandex Browser

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |19:49 WIB
Link Cara Nonton Video Viral Indo Japan Korea full HD di Yandex Browser
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Link dan cara nonton video viral Indo Japan Korea dengan kualitas full HD di Yandex Browser menarik diketahui. Dengan cara ini, dijamin semua video yang diinginkan akan bisa disaksikan dengan mudah dan nyaman.

Pengguna tidak perlu khawatir dengan situs yang diblokir oleh pemerintah. Sebab dengan Yandex Browser ini, situs apapun termasuk yang diblokir akan bisa diakses dengan begitu mudahnya.

Pengguna juga tidak perlu susah payah menggunakan aplikasi tambahan seperti VPN. Sebab, mesin pencari buatan perusahaan asal Rusia ini memiliki kemampuan yang mutakhir meski tanpa bantuan pihak ketiga.

Cara nonton video viral Indo Japan Korea dengan kualitas full HD di Yandex Browser via aplikasi

  1. Unduh aplikasi Yandex Browser melalui toko aplikasi resmi atau menggunakan link berikut

Link download Yandex Browser di Google Play Store: 

play.google.com/store/apps/details?id=com.yandex.browser&hl=id

Link download Yandex Browser di App Store

apps.apple.com/us/app/yandex-browser/id483693909

  1. Setelah aplikasi terpasang, buat akun menggunakan email atau nomor telepon untuk bisa menikmati layanan penuh dari Yandex
  2. Masuk menggunakan akun yang dibuat sebelumnya
  3. Cari video viral yang ingin ditonton dengan memasukkan kata kuncinya di kolom pencarian.
  4. Setelah muncul banyak video yang direkomendasikan, pilih salah satu untuk ditonton dan selamat menikmati
     

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita ototekno lainnya
