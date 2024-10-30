Xiaomi 15 Meluncur Perdana dengan Snapdragon Elite, Kamera 50 MP, dan Baterai 5.400 mAh

BEIJING - Xiaomi secara resmi meluncurkan flagship paling ringkas dan paling ekstremnya sejauh ini—Xiaomi 15. Xiaomi memadukan spesifikasi mutakhir dengan desain kecil dan premium menjadikan Xiaomi 15 sebagai ponsel flagship edisi standar terkuat dalam sejarah perusahaan.

Xiaomi 15 menawarkan peningkatan kinerja, kualitas tampilan terbaik, dan sentuhan yang lebih baik saat digenggam, menjadikannya pilihan yang menarik bagi penggemar flagship.

Spesifikasi

Dilansir Gizmochina, Xiaomi 15 mempertahankan layar OLED datar 6,36 inci yang ringkas, ditingkatkan dengan bezel simetris ultra-tipis hanya 1,38 mm. Ponsel ini memiliki resolusi 2670×1200, kecepatan refresh variabel LTPO 1-120Hz, dan kecerahan puncak 3.200 nits, dengan peredupan DC kecerahan penuh. Layarnya dilengkapi dengan Dragon Crystal Glass dari Xiaomi, yang menawarkan ketahanan jatuh 10x lebih baik dibandingkan Xiaomi 14.

Perangkat ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Elite terbaru. Xiaomi 15 memiliki peningkatan 45% dalam kinerja inti tunggal dan inti ganda dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3. Didukung oleh Xiaomi HyperCore dan penjadwal mikroarsitektur yang dikembangkan sendiri, ponsel ini memastikan waktu respons peluncuran aplikasi 45,7% lebih cepat, yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Xiaomi 15 beroperasi pada HyperOS 2, berbasis Android, yang memastikan kinerja yang lancar dan responsif. Ponsel ini memperkenalkan berbagai pengoptimalan yang dirancang khusus untuk flagship yang ringkas ini, termasuk manajemen termal tingkat lanjut dan kinerja sistem yang disempurnakan.