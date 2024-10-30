Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Xiaomi 15 Meluncur Perdana dengan Snapdragon Elite, Kamera 50 MP, dan Baterai 5.400 mAh

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |17:20 WIB
Xiaomi 15 Meluncur Perdana dengan Snapdragon Elite, Kamera 50 MP, dan Baterai 5.400 mAh
Xiaomi15. (Foto: Xiaomi)
A
A
A

BEIJING - Xiaomi secara resmi meluncurkan flagship paling ringkas dan paling ekstremnya sejauh ini—Xiaomi 15. Xiaomi memadukan spesifikasi mutakhir dengan desain kecil dan premium menjadikan Xiaomi 15 sebagai ponsel flagship edisi standar terkuat dalam sejarah perusahaan.

Xiaomi 15 menawarkan peningkatan kinerja, kualitas tampilan terbaik, dan sentuhan yang lebih baik saat digenggam, menjadikannya pilihan yang menarik bagi penggemar flagship.

Spesifikasi 

Dilansir Gizmochina, Xiaomi 15 mempertahankan layar OLED datar 6,36 inci yang ringkas, ditingkatkan dengan bezel simetris ultra-tipis hanya 1,38 mm. Ponsel ini memiliki resolusi 2670×1200, kecepatan refresh variabel LTPO 1-120Hz, dan kecerahan puncak 3.200 nits, dengan peredupan DC kecerahan penuh. Layarnya dilengkapi dengan Dragon Crystal Glass dari Xiaomi, yang menawarkan ketahanan jatuh 10x lebih baik dibandingkan Xiaomi 14.

Perangkat ini ditenagai oleh Qualcomm Snapdragon 8 Elite terbaru. Xiaomi 15 memiliki peningkatan 45% dalam kinerja inti tunggal dan inti ganda dibandingkan Snapdragon 8 Gen 3. Didukung oleh Xiaomi HyperCore dan penjadwal mikroarsitektur yang dikembangkan sendiri, ponsel ini memastikan waktu respons peluncuran aplikasi 45,7% lebih cepat, yang meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan.

Xiaomi 15 beroperasi pada HyperOS 2, berbasis Android, yang memastikan kinerja yang lancar dan responsif. Ponsel ini memperkenalkan berbagai pengoptimalan yang dirancang khusus untuk flagship yang ringkas ini, termasuk manajemen termal tingkat lanjut dan kinerja sistem yang disempurnakan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/16/3180850//redmi_pad_2_pro-8lBC_large.jpg
Redmi Pad 2 Pro Meluncur 7 November, Dibekali Baterai 12 Ribu mAh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/16/3180018//ilustrasi-bn2t_large.jpg
Xiaomi HyperOS 3 Diluncurkan Global dengan Fitur Hyper Island dan Peningkatan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/15/3177589//xiaomi_su7-ZLSb_large.jpg
Kecelakaan Maut Mobil Listrik Xiaomi SU7, Standar Keselamatan Jadi Sorotan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/15/3176873//xiaomi_su7-DQvL_large.jpg
Laris Manis di Negara Asal, Pemerintah Berharap Xiaomi Boyong Mobil Listrik SU7 ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/15/3176735//xiaomi_yu9_diuji_di_ketinggian_ekstrem_4000_meter-yIom_large.jpg
CEO Xiaomi Pamerkan Uji Ekstrem Prototipe YU9 di Ketinggian 4.000 Meter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/16/3175292//ilustrasi-Vamq_large.jpg
HyperOS 3 Segera Meluncur Global, Ini Daftar Perangkat Xiaomi yang Memenuhi Syarat
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement