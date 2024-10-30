Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Penghasil Uang Gratis Rp175.000 via E-wallet Aplikasi DANA

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |16:11 WIB
Link Penghasil Uang Gratis Rp175.000 via E-wallet Aplikasi DANA
Ilustrasi. (Foto: Okezone)
JAKARTA - Link penghasil uang gratis hingga Rp175.000 via e-wallet aplikasi DANA menarik untuk diketahui. Sebab hanya dengan satu kali klik, pengguna dapat langsung mendapat uangnya masuk ke akunnya.

Link ini adalah DANA Kaget, sebuah fitur dari aplikasi DANA yang memungkinkan penggunanya mendapatkan uang secara cuma-cuma. Namun tenang saja karena uang ini adalah uang dari pengguna lain yang telah memiliki akun DANA premium.

Pemilik akun DANA premium memiliki fitur tambahan untuk bisa berbagai uang. Caranya adalah dengan menggunakan fitur DANA Kaget ini. Setelah mengatur nominal dan kuota penerima, maka akan ada link yang bisa dibagikan.

Link inilah yang biasanya akan tersebar di berbagai platform. Mulai dari sosial media seperti instagram, portal berita online, maupun grup-grup komunitas di media sosial Whatsapp dan Telegram.

Bagi kamu pengguna aplikasi DANA yang ingin dapat uang gratis dari DANA Kaget ini, kamu perlu menemukan link yang masih berlaku. Dengan begitu, saldo DANA sejumlah Rp175.000 atau nominal lain akan masuk ke akunmu.

Jangan khawatir karena Okezone memiliki link DANA Kaget hari ini, Senin, 28 Oktober 2024. Gunakan link berikut untuk mendapatkan uang gratis via e-wallet aplikasi DANA.

 

