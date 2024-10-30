IMOS 2024, Honda Pamerkan Motor Listrik ICON e: dan CUV e:

JAKARTA - PT Astra Honda Motor (AHM) secara perdana menampilkan motor listrik ICON e: dan CUV e: ke masyarakat dalam gelaran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024, di ICE BSD City, Tangerang, pada 30 November - 3 Oktober.

Pada pameran khusus sepeda motor ini menjadi langkah nyata AHM mewujudkan netralitas karbon dilengkapi dengan jajaran sepeda motor berteknologi tinggi, dan aktivitas kebersamaan masyarakat.

Pada zona sepeda motor listrik, AHM memamerkan motor listrik terbaru Honda ICON e: dan Honda CUV e:. Motor tersebut baru saja diluncurkan pada awal bulan Oktober ini. Kedua model baru ini melengkapi jajaran motor listrik Honda yang sebelumnya telah hadir dan menemani konsumen di Indonesia, yaitu Honda EM1 e: dan EM1 e: Plus.

Beragam pilihan sepeda motor listrik Honda tersebut memberikan fleksibilitas dan solusi lengkap bagi konsumen dalam memilih metode pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan mereka, baik melalui pengisian mandiri di rumah dengan off-board charger, pengisian langsung, maupun penukaran baterai (swap).

Honda pamer 2 motor listrik baru di IMOS 2024

AHM juga menghadirkan jajaran matic besar Honda seperti Honda PCX160, Honda ADV160, Honda Vario160, serta Honda Forza. Tak ketinggalan sepeda motor fashion seperti Honda Stylo160, Honda Scoopy, dan Honda Genio juga dihadirkan.

Selain itu, CRF150L, CRF250L, CB150X, CB500X, hingga CRF1100L Africa Twin juga siap memanjakan konsumen yang berjiwa petualang di zona ini. Bagi mereka yang mendambakan motor sesuai gaya hidup, dapat menjumpai trio Honda CT125, Honda ST125, dan Honda C125 di zona ini.

Direktur Marketing AHM Octavianus Dwi mengatakan, Honda menawarkan beragam pilihan sepeda motor di IMOS 2024. Selain itu, Honda berusaha menarik minat masyarakat untuk beralih ke motor listrik.