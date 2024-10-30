Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

IMOS 2024 Resmi Dibuka, Diharapkan Genjot Penjualan Sepeda Motor

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:54 WIB
IMOS 2024 Resmi Dibuka, Diharapkan Genjot Penjualan Sepeda Motor
IMOS 2024 resmi dibuka (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 resmi dibuka Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza. Pameran yang digelar pada 30 November - 3 Oktober, di ICE BSD City, Tangerang ini diharapkan dapat menggenjot penjualan sepeda motor Tanah Air.

Wamenperin mengaku bangga dengan penjualan sepeda motor saat ini yang terus alami peningkatan. Itu karena industri kendaraan roda dua tak terpengaruh dengan isu perekonomian Indonesia yang melemah tahun ini.

"Pameran IMOS ini menunjukkan industri terus tumbuh luar biasa. Pertumbuhan penjualan motor di Indonesia ternyata meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini luar biasa, oleh karena itu atas nama pemerintah kami beterima kasih kepada produsean kendaraan roda dua," kata Faisol Riza di arena IMOS 2024, Rabu (30/10/2024).

Wamenperin mengtakan produsen sepeda motor telah menyumbangkan devisa yang nilainya tidak kecil sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan keyakinan nilai tersebut terus bertambah.

"Mudah-mudahan bisa terus tumbuh sampai 8 persen. Tentu tidak bisa lepas dari kontribusi produsen sepeda motor," ucapnya.

Sebagai informasi, IMOS 2024 digelar dengan lahan yang lebih luas, menghadirkan lebih dari 60 peserta. Mereka yang telah mengkonfirmasi kehadiran berasal dari merek-merek terkemuka dari berbagai segmen sepeda motor dan industri pendukung. 

Di kategori motor internal combustion engine (ICE), IMOS 2024 akan dihadiri oleh nama-nama besar seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Hunter, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi. 

Selain itu, tren kendaraan listrik (EV) juga semakin mendominasi, dengan kehadiran merek-merek inovatif seperti Alva, Davigo, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, United E-Motor, VMove, dan ZPT.

Tidak hanya itu, puluhan industri pendukung berpartisipasi dalam IMOS 2024, termasuk produsen ban, apparel, helm, pelumas, dashcam, tools, dan spare parts. Kehadiran mereka melengkapi rangkaian pameran ini.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173948/imos_2025-Bi8h_large.jpg
IMOS 2025 Lampaui Target Pengunjung, Transaksi Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173165/honda_adv_160-emHu_large.jpg
Daftar Motor Terbaik di IMOS 2025, Honda ADV hingga Harley-Davidson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172465/italjet_dragster-ny8g_large.jpg
Penampakan Skutik Termahal di IMOS 2025, Harganya Setara LCGC
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172424/alva_cervo_di_imos_2025-uZhx_large.jpg
Insentif Motor Listrik Tak Kunjung Dirilis, Alva Berikan Subsidi di IMOS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172363/test_ride_di_imos_2025-Erc7_large.jpeg
Syarat Test Ride Motor Baru di IMOS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172334/imos_2025-fqsj_large.jpg
Wamenperin Harap IMOS 2025 Dapat Perkuat Daya Saing
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement