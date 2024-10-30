IMOS 2024 Resmi Dibuka, Diharapkan Genjot Penjualan Sepeda Motor

JAKARTA - Pameran Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 resmi dibuka Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza. Pameran yang digelar pada 30 November - 3 Oktober, di ICE BSD City, Tangerang ini diharapkan dapat menggenjot penjualan sepeda motor Tanah Air.

Wamenperin mengaku bangga dengan penjualan sepeda motor saat ini yang terus alami peningkatan. Itu karena industri kendaraan roda dua tak terpengaruh dengan isu perekonomian Indonesia yang melemah tahun ini.

"Pameran IMOS ini menunjukkan industri terus tumbuh luar biasa. Pertumbuhan penjualan motor di Indonesia ternyata meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Ini luar biasa, oleh karena itu atas nama pemerintah kami beterima kasih kepada produsean kendaraan roda dua," kata Faisol Riza di arena IMOS 2024, Rabu (30/10/2024).

Wamenperin mengtakan produsen sepeda motor telah menyumbangkan devisa yang nilainya tidak kecil sehingga dapat menjaga pertumbuhan ekonomi. Hal ini memberikan keyakinan nilai tersebut terus bertambah.

"Mudah-mudahan bisa terus tumbuh sampai 8 persen. Tentu tidak bisa lepas dari kontribusi produsen sepeda motor," ucapnya.

Sebagai informasi, IMOS 2024 digelar dengan lahan yang lebih luas, menghadirkan lebih dari 60 peserta. Mereka yang telah mengkonfirmasi kehadiran berasal dari merek-merek terkemuka dari berbagai segmen sepeda motor dan industri pendukung.

Di kategori motor internal combustion engine (ICE), IMOS 2024 akan dihadiri oleh nama-nama besar seperti Honda, Kawasaki, Suzuki, TVS, Yamaha, Harley-Davidson, Hunter, Royal Alloy, Royal Enfield, hingga Scomadi.

Selain itu, tren kendaraan listrik (EV) juga semakin mendominasi, dengan kehadiran merek-merek inovatif seperti Alva, Davigo, Electrum, HORWIN INC, ION Mobility, Polytron, United E-Motor, VMove, dan ZPT.

Tidak hanya itu, puluhan industri pendukung berpartisipasi dalam IMOS 2024, termasuk produsen ban, apparel, helm, pelumas, dashcam, tools, dan spare parts. Kehadiran mereka melengkapi rangkaian pameran ini.