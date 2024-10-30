Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Bekas Daihatsu Sirion 2018

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |16:49 WIB
Segini Harga Mobil Bekas Daihatsu Sirion 2018
Segini harga mobil bekas Daihatsu Sirion 2018. (Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Saat ini masih banyak masyarakat yang minat untuk membeli mobil bekas, salah satunya city car keluaran Daihatsu, yakni Sirion. Pasalnya, mobil ini memiliki desain yang sporty serta mempunyai ruang penyimpanan yang cukup besar.

Daihatsu Sirion pertama kali mengaspal di tanah air pada April 2007. Awal kehadirannya, Sirion didapuk menjadi penantang city car lainnya, seperti Toyota Brio, Nissan March, Suzuki Ignis, hingga Mitsubishi Mirage.

Di Indonesia Daihatsu Sirion telah melewati sejarah panjang, bahkan hingga kini Sirion telah sampai pada generasi ketiganya. Generasi ketiga Daihatsu Sirion yang diproduksi pada periode 2018 hingga saat inilah yang banyak menjadi pilihan masyarakat.

Daihatsu Sirion 2018 dibekali fitur-fitur canggih, seperti Key Free System, Follow Me Home, audio head unit 2DIN, dan power outlet di jok. Dengan fitur canggih tersebut, mobil ini masih banyak dicari bahkan dalam kondisi bekas sekalipun.

Jika berminat memiliki Daihatsu Sirion 2018, dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Rabu (30/10/2024), segini harga mobil bekas Daihatsu Sirion 2018:

Daihatsu Sirion 2018 MT Rp106-145 juta

Daihatsu Sirion 2018 AT Rp128-174 juta

Harga tersebut merupakan estimasi. Harga mobil bekas Daihatsu Sirion 2018 tergantung kondisi dan lokasi penjualan. Pastikan sebelum membeli mobil bekas untuk melakukan pengecekan kondisi mobil serta kelengkapan surat-surat kendaraan.

Diketahui, Daihatsu Sirion generasi terbaru ini hadir dengan 2 varian, yakni X CVT dan R CVT.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173570/mobil_bekas-vtHX_large.jpg
Tips Kenali Mobil Bekas Tabrak hingga Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173271/mobil_bekas-de4i_large.jpg
Viral Inspektor Mobil Bekas Bongkar Indikasi Odometer Diakali Penjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168942/mobil_listrik_bekas-LE4h_large.jpg
Curhat Pedagang Ogah Jualan Mobil Listrik Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165949/penjualan_mobil_bekas-VQK0_large.jpg
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi 3 Kali Lipat Lebih Besar Dibandingkan Mobil Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165818/mobil_bekas-XExn_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Mobil Bekas Justru Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156218/honda_jazz-VqDM_large.jpeg
Deretan Mobil Hatchback Bekas di Bawah Rp50 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement