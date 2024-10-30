Segini Harga Mobil Bekas Daihatsu Sirion 2018

JAKARTA – Saat ini masih banyak masyarakat yang minat untuk membeli mobil bekas, salah satunya city car keluaran Daihatsu, yakni Sirion. Pasalnya, mobil ini memiliki desain yang sporty serta mempunyai ruang penyimpanan yang cukup besar.

Daihatsu Sirion pertama kali mengaspal di tanah air pada April 2007. Awal kehadirannya, Sirion didapuk menjadi penantang city car lainnya, seperti Toyota Brio, Nissan March, Suzuki Ignis, hingga Mitsubishi Mirage.

Di Indonesia Daihatsu Sirion telah melewati sejarah panjang, bahkan hingga kini Sirion telah sampai pada generasi ketiganya. Generasi ketiga Daihatsu Sirion yang diproduksi pada periode 2018 hingga saat inilah yang banyak menjadi pilihan masyarakat.

Daihatsu Sirion 2018 dibekali fitur-fitur canggih, seperti Key Free System, Follow Me Home, audio head unit 2DIN, dan power outlet di jok. Dengan fitur canggih tersebut, mobil ini masih banyak dicari bahkan dalam kondisi bekas sekalipun.

Jika berminat memiliki Daihatsu Sirion 2018, dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Rabu (30/10/2024), segini harga mobil bekas Daihatsu Sirion 2018:

Daihatsu Sirion 2018 MT Rp106-145 juta

Daihatsu Sirion 2018 AT Rp128-174 juta

Harga tersebut merupakan estimasi. Harga mobil bekas Daihatsu Sirion 2018 tergantung kondisi dan lokasi penjualan. Pastikan sebelum membeli mobil bekas untuk melakukan pengecekan kondisi mobil serta kelengkapan surat-surat kendaraan.

Diketahui, Daihatsu Sirion generasi terbaru ini hadir dengan 2 varian, yakni X CVT dan R CVT.