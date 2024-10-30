Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Luncurkan Hilux Rangga, Toyota Incar UMKM

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |16:11 WIB
Luncurkan Hilux Rangga, Toyota incar UMKM. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) baru saja merilis mobil pickup Hilux Rangga ke pasar Indonesia. Kehadiran mobil komersial ini cukup menarik mengingat selama ini Toyota cenderung fokus pada mobil penumpang.

Public Relations Manager TAM, Philardi Ogi, mengungkap alasan masuknya TAM ke pasar mobil komersial tidak lepas dari komitmen perusahaan untuk bisa membantu meningkatkan perekonomian Indonesia.

Selain itu, karena TAM melihat mobil komersial memiliki market yang cukup potensial dan juga konsisten. Hal ini, menurut Ogi, bisa dibuktikan dari penjualan yang tidak turun di kuartal kedua tahun 2024.

"Karena kita melihat sebenarnya mobil ini bisa membantu perekonomian Indonesia," kata Ogi saat media visit ke iNews Tower, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

PR Manager Toyota Astra Motor Philardi Ogi (Tangguh Yudha)
PR Manager Toyota Astra Motor Philardi Ogi (Tangguh Yudha)

"Hilux Rangga diharapkan bisa memutar roda ekonomi Indonesia. Mudah-mudahan dengan mobil ini membantu teman-teman untuk mau membuka usaha baru, membantu menjalankan ekonomi bangsa," tambahnya.

Lebih lanjut Ogi menyebut, Hilux Rangga merupakan mobil yang sangat versatile. Mobil ini bisa untuk bisnis apa saja bahkan sampai private kita bisa akomodir. Ia juga mengklaim Hilux Rangga punya ekosistem yang mendukung UMKM.

 

