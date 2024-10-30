Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Link Download Plants vs Zombies 2 di Berbagai Platform Terbaru 2024

Naufal Firnanda , Jurnalis-Rabu, 30 Oktober 2024 |15:17 WIB
Link Download Plants vs Zombies 2 di Berbagai Platform Terbaru 2024
Plant vs Zombies 2.
JAKARTA – Plants vs Zombies 2 masih menjadi pilihan game yang sering dimainkan oleh para pecinta seri game legendaris Plants vs Zombies. Untuk memainkan game ini lagi, simak ulasan di bawah untuk mendapatkan link download Plants vs Zombies 2 untuk Android dan iOS.

Plants vs Zombies saat ini sudah memiliki 4 seri. Dalam perjalanannya, seri Plants vs Zombies 2 masih memiliki penggemar yang memainkan game ini untuk mengisi waktu luang hingga untuk mengobati kerinduan mereka saat memainkannya beberapa tahun yang lalu.

Tanaman dan Zombie, dua hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya untuk disatukan, akhirnya dihadirkan dan disatukan dalam game Plants vs Zombies 2 sebagai lanjutan dari seri sebelumnya yang sangat sukses dan menerima banyak penghargaan.

Sebagai seri lanjutan dari game legendaris Plants vs Zombies, PvZ 2 atau Plants vs Zombies 2 membawa pemain dalam petualangan mempertahankan rumah pada berbagai periode dari serangan zombie baru menggunakan berbagai tanaman dengan kemampuan unik yang baru pula.

Dalam seri ini, para pemain seakan dibawa ke berbagai tempat melintasi ruang dan waktu dan tidak terpaku pada halaman rumah saja seperti seri sebelumnya. Kehadiran Era Mesir Kuno, Era Bajak Laut, hingga masa depan menjadi pembeda dari Plants vs Zombies seri orisinil. Setiap periode menawarkan tema yang khas, dengan jenis zombie yang memiliki kemampuan dan taktik khusus.

 

Halaman:
1 2 3
      
