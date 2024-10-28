JAKARTA – Ketika bermain GTA tentunya tidak lengkap jika tidak menggunakan fitur cheat yang tersedia pada game ini. Pemain dapat menemukan ratusan cheat GTA terlengkap pada ulasan di bawah ini.
GTA merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat. Game besutan Rockstar Games ini terbukti masih menjadi pilihan utama banyak orang untuk dimainkan saat mengisi waktu luang atau sekadar nostalgia.
Game ini memiliki beberapa seri dengan seri yang terakhir yaitu GTA V. Termulai dari seri GTA pertama hingga GTA V, terdapat satu fitur yang sangat disukai oleh para pemainnya karena terbukti membuat gameplay yang lebih luas dan seru, yaitu fitur cheat.
Fitur cheat ini tersedia di semua seri game Grand Theft Auto. Dengan hadirnya fitur cheat tersebut, para pemain dapat memaksimalkan pengalaman bermainnya dengan bebas mencoba berbagai kode cheat sesuai dengan kebutuhan.
Maka dari itu, di bawah ini terdapat ratusan kode cheat berbagai seri game Grand Theft Auto yang bisa dicoba para pemain untuk membuat gameplay yang lebih seru dan menyenangkan.
Berikut ini cheat GTA San Andreas PS2, PS3 dan PS4 terlengkap Bahasa Indonesia:
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Mobil golf: bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Buldoser: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri
Mobil sherif: atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2
Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1
Mobil romero: bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan
Truk sampah: bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan
Motor roda empat: kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Boat amphibi: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Mobil monster: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Tank: bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
Helikopter tempur: bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1
Pesawat jet: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas
Pesawat stunt: bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga
Parasut: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1
Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan
Semua mobil berwarna hitam: bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat
Semua mobil berwarna pink: bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat
Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1
Semua mobil jadi mewah: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas
Semua mobil transparan: segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1
Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1
Nos: kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1
Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2
Mobil melambung: kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X
Mobil terbang: kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri
Mobil berjalan di atas air: kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2
Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga
Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2
Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah
Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah
Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri
Anti Polisi: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas
Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1
Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2
Rambu lalu lintas hijau: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat,segitiga
Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Gerakan lambat: segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1
Membidik sambil mengemudi: atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat
Skill mengemudi maksimum: kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1
Respek maksimum: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1
Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga
Always Night: kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri
Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah
Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri
Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2
Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah
Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2
Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat