300+ Cheat GTA Terlengkap Terbaru Bahasa Indonesia

JAKARTA – Ketika bermain GTA tentunya tidak lengkap jika tidak menggunakan fitur cheat yang tersedia pada game ini. Pemain dapat menemukan ratusan cheat GTA terlengkap pada ulasan di bawah ini.

GTA merupakan salah satu waralaba game terlaris yang pernah dibuat. Game besutan Rockstar Games ini terbukti masih menjadi pilihan utama banyak orang untuk dimainkan saat mengisi waktu luang atau sekadar nostalgia.

Game ini memiliki beberapa seri dengan seri yang terakhir yaitu GTA V. Termulai dari seri GTA pertama hingga GTA V, terdapat satu fitur yang sangat disukai oleh para pemainnya karena terbukti membuat gameplay yang lebih luas dan seru, yaitu fitur cheat.

Fitur cheat ini tersedia di semua seri game Grand Theft Auto. Dengan hadirnya fitur cheat tersebut, para pemain dapat memaksimalkan pengalaman bermainnya dengan bebas mencoba berbagai kode cheat sesuai dengan kebutuhan.

Maka dari itu, di bawah ini terdapat ratusan kode cheat berbagai seri game Grand Theft Auto yang bisa dicoba para pemain untuk membuat gameplay yang lebih seru dan menyenangkan.

Berikut ini cheat GTA San Andreas PS2, PS3 dan PS4 terlengkap Bahasa Indonesia:

Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1

Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2

Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2

Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah

Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas

Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri

Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah

Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1

Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1

Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas

Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1

Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan

Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah

Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri

Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga

Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah

Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat

Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri

Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak

Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri

Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1

Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2

Mobil golf: bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X

Buldoser: R2, L1, L1, kanan, kanan, atas, atas, X, L1, kiri

Mobil sherif: atas, kanan, kanan, L1, kanan, atas, kotak, L2

Mobil orang kaya: R2, atas, L2, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Tanker: R1, atas, kiri, kanan, R2, atas, kanan, kotak, kanan, L2, L1, L1

Mobil romero: bawah, R2, bawah, R1, L2, kiri, R1, L1, kiri, kanan

Truk sampah: bulat, R1, bulat, R1, kiri, kiri, R1, L1, bulat, kanan

Motor roda empat: kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2

Boat amphibi: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah

Mobil monster: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1

Tank: bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga

Helikopter tempur: bulat, X, L1, bulat, bulat, L1, bulat, R1, R2, L2, L1, L1

Pesawat jet: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L1, bawah, atas

Pesawat stunt: bulat, atas, L1, L2, bawah, R1, L1, L1, kiri, kiri, X, segitiga

Parasut: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, R2, atas, bawah, kanan, L1

Jetpack: kiri, kanan, L1, L2, R1, R2, atas, bawah, kiri, kanan

Semua mobil berwarna hitam: bulat, L2, atas, R1, kiri, X, R1, L1, kiri, bulat

Semua mobil berwarna pink: bulat, L1, bawah, L2, kiri, X, R1, L1, kanan, bulat

Semua mobil jadi jelek: L2, kanan, L1, atas, X, L1, L2, R2, R1, L1, L1, L1

Semua mobil jadi mewah: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Semua mobil desa: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, bawah, kiri, atas

Semua mobil transparan: segitiga, L1, segitiga, R2, kotak, L1, L1

Semua kendaraan hancur: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kotak, segitiga, bulat, segitiga, L2, L1

Nos: kiri, segitiga, R1, L1, atas, kotak, segitiga, bawah, bulat, L2, L1, L1

Mobil kebal: L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2

Mobil melambung: kotak, R2, bawah, bawah, kiri, bawah, kiri, kiri, L2, X

Mobil terbang: kotak, bawah, L2, atas, L1, bulat, atas, x, kiri

Mobil berjalan di atas air: kanan, R2, bulat, R1, L2, kotak, R1, R2

Boat terbang: R2, bulat, atas, L1, kanan, R1, kanan, atas, kotak, segitiga

Sepeda lompat tinggi: segitiga, kotak, bulat, bulat, kotak, bulat, bulat, L1, L2, L2, R1, R2

Maximum Wanted Level: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, X bawah

Mengurangi wanted level: R1, R1, bulat, R2, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah

Menaikkan wanted level: R1, R1, bulat, R2, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri

Anti Polisi: bulat, kanan, bulat, kanan, kiri, kotak, segitiga, atas

Pengemudi agresif: kanan, R2, atas, atas, R2, bulat, kotak, R2, L1, kanan, bawah, L1

Trafik agresif: R2, bulat, R1, L2, kiri R1, L1, R2, L2

Rambu lalu lintas hijau: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1

Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat,segitiga

Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak

Gerakan lambat: segitiga, atas, kanan, bawah, kotak, R2, R1

Membidik sambil mengemudi: atas, atas, kotak, L2, kanan, x, R1, bawah, R2, bulat

Skill mengemudi maksimum: kotak, L2, X, R1, L2, L2, kiri, R1, kanan, L1, L1, L1

Respek maksimum: L1, R1, segitiga, bawah, R2, X, L1, atas, L2, L2, L1, L1

Pagi: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, kotak

Malam: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, segitiga

Always Night: kotak, L1, R1, kanan, X, atas, L1, kiri, kiri

Geng berkuasa: L2, atas, R1, R1, kiri, R1, R1, R2, kanan, bawah

Nyepi: X, bawah, atas, R2, bawah, segitiga, L1, segitiga, kiri

Kerusuhan: bawah, atas, atas, atas, X, R2, R1, L2, L2

Penduduk bersenjata: R2, R1, X, segitiga, X, segitiga, atas, bawah

Badai pasir: atas, bawah, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2

Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X

Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak

Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat