Diluncurkan Pekan Depan, Spesifikasi dan Tampilan Xiaomi 15 dan 15 Pro Resmi Diungkap

JAKARTA - Xiaomi akan meluncurkan smartphone flagship terbarunya untuk tahun 2024, Xiaomi 15 dan Xiaomi 15 Pro pada 29 Oktober. Menjelang peluncuran, telah banyak informasi yang beredar terkait ponsel ini, dan sekarang Xiaomi telah mengungkapkan desain lengkap perangkat melalui render dan membagikan spesifikasi internal ponsel ini.

Dilansir Gizmochina, Xiaomi 15 Pro akan menampilkan layar 2K dan baterai anoda silikon-karbon densitas tinggi 6.100mAh yang sangat besar, yang menghasilkan kepadatan energi 850Wh/L. Xiaomi juga mengungkapkan bahwa model Pro hanya berbobot 213g, lebih ringan dari Xiaomi 14 Pro 223g. Sebagai konteks, Xiaomi 14 memiliki baterai 4.880mAh yang jauh lebih kecil.

Menurut pejabat perusahaan, peningkatan ini meningkatkan masa pakai baterai sebesar 38%, menandai peningkatan besar. Meskipun pejabat tersebut tidak mengungkapkan kapasitas baterai model standar, dijanjikan peningkatan daya tahan baterai sebesar 23%.

Dalam hal kemampuan zoom, Xiaomi secara tradisional menawarkan lensa telefoto 3,2x pada model standar dan Pro. Namun hal ini berubah dengan Xiaomi 15 Pro yang akan menampilkan 10x lossless zoom, memanfaatkan kamera telefoto periskop 5x. Selain itu, model Pro dilengkapi dengan dekorasi kamera kaca melengkung, menambah daya tarik estetika secara keseluruhan.

Meskipun model dasar tidak menyertakan semua fitur kelas atas ini, model ini tetap mendapat manfaat dari kinerja tangguh chip Snapdragon 8 Elite, yang dipasangkan dengan scheduler mikroarsitektur yang dikembangkan sendiri. Menurut Xiaomi, hal ini menghasilkan peningkatan efisiensi pelaksanaan tugas sebesar 19% dan pengurangan waktu respons startup aplikasi sebesar 45,7%, sehingga menjanjikan pengalaman pengguna yang lebih lancar.