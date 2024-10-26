Hadiri HBD 2024 di Klaten, Bikers Honda PCX Touring Jelajahi Yogyakarta

YOGYAKARTA - Acara Puncak Honda Bikers Day (HBD) 2024 digelar di Dodiklatpur Kodam IV Diponegoro Klaten, Jawa Tengah, Minggu (26/10/2024). Sebanyak 600 pecinta skutik Honda PCX pun touring ke lokasi acara puncak HBD 2024 tersebut. Para bikers ini menyambangi berbagai destinasi wisata dan menyapa masyarakat di sepanjang perjalanan turing sejauh 150 km.

Awak media juga ikut serta dalam touring tersebut. Kegiatan touring jelajah Kota Yogyakarta bersama Honda PCX160 diramaikan di beberapa rute perjalanan, salah satunya yang diawali di Safety Riding Center Astra Motor Yogyakarta dan berakhir di lokasi puncak HBD Klaten 2024.

Memulai perjalanan, para peserta menuju arah barat membelah jalan urban yang dipadati oleh kendaraan lainnya. Honda PCX160 yang lincah memberikan pengalaman yang menyenangkan saat berkendara di jalur perkotaan yang padat.

Touring bikes Honda PCX ke puncak acara HBD di Klaten (AHM)

Sebelum tiba di lokasi istirahat yang berlokasi di Pantai Goa Cemara, para bikers pecinta Honda PCX ini berkendara melewati area pedesaan dengan melibas kombinasi jalanan lurus dan berliku yang memakan waktu perjalanan selama 1 jam.

Menuju lokasi wisata, kapasitas bagasi yang luas pada Honda PCX memudahkan pengendara menyimpan barang bawaan lebih banyak dan menikmati perjalanan dengan lebih tenang dan menyenangkan.

Selepas beristirahat sejenak untuk menghilangkan lelah saat berkendara, para peserta melanjutkan turing melewati jalur Gunung Kidul dengan suguhan pemandangan indah alam khas pegunungan yang memiliki tipe jalur yang berliku.

Menggunakan skutik besar Honda 160cc yang mampu menghasilkan tenaga 11,8 kW @8.500 dengan torsi puncak 14,7 Nm @6500 rpm, memastikan para peserta touring dapat menikmati pemandangan indah yang didampingi sepeda motor berperforma tinggi.