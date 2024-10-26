Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Viral Motor Ninja Dibawa Kabur Calon Pembeli Ditemukan di Pati

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:07 WIB
Viral Motor Ninja Dibawa Kabur Calon Pembeli Ditemukan di Pati
Viral motor Ninja dibawa kabur calon pembeli ditemukan di Pati. (Instagram/@memomedsos)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) seorang penjual motor Kawasaki Ninja R apes karena kendaraan dagangannya dibawa kabur calon pembeli. Motor sport bermesin dua tak itu kemudian ditemukan lengkap dengan pelakunya di kawasan Pati, Jawa Tengah.

Peristiwa tersebut dibagikan akun Instagram @memomedsos. Dalam video itu tampak seseorang sedang menjajal motor pada malam hari. Dikatakan bahwa proses jual-beli itu dilakukan secara COD atau cash on delivery alias mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli.

Dalam video tersebut, seseorang yang sedang mengetes motor tidak kembali ke titik awal dan video berakhir. Kemudian bersambung pada video yang memperlihatkan motor yang sama sedang terparkir di depan sebuah rumah.

Dikabarkan pelaku pencuri motor tersebut sudah diamankan di dalam rumah tersebut. Sementara perekam memberi informasi untuk dikabarkan kepada siapa pun yang mengenal atau mengetahui pemilik motor berwarna kuning tersebut.

Pada keterangan video tersebut, pembeli datang dengan temannya. Tapi, ia mengaku tidak mengenal temannya yang sedang menjajal motor tersebut tapi tak kunjung kembali ke lokasi yang disepakati.

"Ternyata teman yg diajak pun tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya temannya itu dibawa ke polsek Undaan. Tapi beruntungnya motor yg dibawa kabur sudah ditemukan di daerah Jaken, Pati," bunyi keterangan video tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/16/3180511/sena_asn_digital_dpd_ri-26Jw_large.jpg
Viral VTuber Sena ASN Digital Buatan DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/15/3178761/pemotor_ugal_ugalan-hJZa_large.jpg
Viral Pemotor Ugal-ugalan Malah Ngamuk saat Ditegur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/15/3174730/viral_wagub_aceh-TYCP_large.jpg
Viral Wagub Aceh Adang Truk Pelat dari Sumbar, Malah Kasih Uang Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/15/3173922/viral_pengendara_nmax_hentikan_bus_di_tikungan_tajam-twdo_large.jpg
Viral Pengendara NMax Hentikan Bus di Tikungan Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/15/3171645/hyundai_ioniq_5-ucgA_large.jpg
Viral Mobil Listrik Hyundai Ioniq 5 Mogok Tak Bisa Didorong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/53/3162669/layangan-LKlX_large.jpg
Viral Pemotor Hampir Celaka Terjerat Benang Layangan
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement