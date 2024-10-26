Viral Motor Ninja Dibawa Kabur Calon Pembeli Ditemukan di Pati

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) seorang penjual motor Kawasaki Ninja R apes karena kendaraan dagangannya dibawa kabur calon pembeli. Motor sport bermesin dua tak itu kemudian ditemukan lengkap dengan pelakunya di kawasan Pati, Jawa Tengah.

Peristiwa tersebut dibagikan akun Instagram @memomedsos. Dalam video itu tampak seseorang sedang menjajal motor pada malam hari. Dikatakan bahwa proses jual-beli itu dilakukan secara COD atau cash on delivery alias mempertemukan langsung antara penjual dan pembeli.

Dalam video tersebut, seseorang yang sedang mengetes motor tidak kembali ke titik awal dan video berakhir. Kemudian bersambung pada video yang memperlihatkan motor yang sama sedang terparkir di depan sebuah rumah.

Dikabarkan pelaku pencuri motor tersebut sudah diamankan di dalam rumah tersebut. Sementara perekam memberi informasi untuk dikabarkan kepada siapa pun yang mengenal atau mengetahui pemilik motor berwarna kuning tersebut.

Pada keterangan video tersebut, pembeli datang dengan temannya. Tapi, ia mengaku tidak mengenal temannya yang sedang menjajal motor tersebut tapi tak kunjung kembali ke lokasi yang disepakati.

"Ternyata teman yg diajak pun tidak kenal dengan orang itu. Akhirnya temannya itu dibawa ke polsek Undaan. Tapi beruntungnya motor yg dibawa kabur sudah ditemukan di daerah Jaken, Pati," bunyi keterangan video tersebut.