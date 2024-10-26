Pameran IMOS 2024, Kejar Target Penjualan 6,2 Juta Motor

JAKARTA - Pameran sepeda motor Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024 bakal digelar di ICE BSD, Tangerang, pada 30 Oktober hingga 3 November. Pameran ini diharapkan dapat mendongkrak penjualan motor sehingga mencapai target penjualan tahun ini yakni 6,2 juta unit.

Berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor (AISI), dari Januari hingga September 2024, volume penjualan sepeda motor domestik mencapai 4,87 juta unit. Jumlah tersebut meningkat 3,19% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.

Sementara tahun ini, AISI menargetkan dapat menjual 6,2 hingga 6,5 juta unit motor.

Direktur Federal International Finance (FIF Group) sekaligus Project Director FIF Group IMOS 2024, Daniel Hartono, menyampaikan partisipasi FIF Group di IMOS 2024 merupakan bagian dari strategi untuk mencapai target penjualan sepeda motor tahun 2024.

“Kehadiran FIF Group di IMOS 2024 merupakan bukti dari dedikasi kami dalam mendukung industri sepeda motor roda dua di Indonesia dengan menawarkan solusi finansial dalam mewujudkan impian masyarakat untuk memiliki sepeda motor Honda dan juga memenuhi kebutuhan lainnya," kata Daniel saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (25/10/2024).

Ia menyebut, pihaknya juga berkomitmen mendukung nilai-nilai keberlanjutan serta mengimplementasikan prinsip-prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) di dalam bisnis dan operasional perusahaan.

Diketahui, FIF Group yang merupakan anak usaha PT Astra International Tbk menjadi Platinum Sponsor untuk keempat kalinya di IMOS 2024.