Segini Harga Mobil Bekas Hyundai Santa Fe

JAKARTA - Hyundai Santa Fe merupakan mobil Sport Utility Vehicle (SUV) yang menawarkan kenyamanan saat berkendara. Mobil besutan Korea Selatan ini juga memiliki desain yang sporty dan gagah, Ini membuat Hyundai Santa Fe masih banyak dicari dalam kondisi bekas sekalipun.

Hyundai Santa Fe mulai mengaspal di tanah air pada 2001. Sebagai pionir SUV global dari Hyundai Motors, Santa Fe termasuk mobil keluaran Hyundai yang paling bertahan lama di pasar global termasuk Indonesia.

Hingga saat ini, Hyundai Santa Fe telah hadir hingga empat generasi. Mobil ini juga diplot sebagai penantang mobil besutan Jepang, seperti CR-V dan CX-5.

Jika berminat memiliki Hyundai Santa Fe, dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Jumat (25/10/2024), segini harga mobil bekas Hyundai Santa Fe:

Hyundai Santa Fe 2012 Rp185-199 juta

Hyundai Santa Fe 2013 Rp169-250 juta

Hyundai Santa Fe 2014 Rp176-248 juta

Hyundai Santa Fe 2015 Rp170-275 juta

Hyundai Santa Fe 2016 Rp215-268 juta

Hyundai Santa Fe 2017 Rp295-370 juta

Hyundai Santa Fe 2018 Rp284-416 juta

Hyundai Santa Fe 2019 Rp380-450 juta

Hyundai Santa Fe 2020 Rp400-469 juta

Hyundai Santa Fe 2021 Rp400-579 juta

Hyundai Santa Fe 2022 Rp485-560 juta

Hyundai Santa Fe 2023 Rp490-620 juta

Harga tersebut merupakan estimasi. Harga mobil bekas Hyundai Santa Fe berbeda-beda tergantung kondisi unit, tipe, tahun lansiran dan wilayah penjual. Pastikan untuk melakukan pengecekan dokumen dan kondisi mobil sebelum membeli mobil bekas.

Diketahui, Hyundai Santa Fe 2024 hadir dengan dua pilihan mesin, yakni bensin dan diesel.