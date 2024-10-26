Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil Tahun Ini Jadi 850 Ribu, Ini Kata Hyundai

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |15:00 WIB
Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil Tahun Ini Jadi 850 Ribu, Ini Kata Hyundai
Gaikindo revisi target penjualan mobil tahun ini jadi 850 ribu, ini kata Hyundai. (Okezone/Erha A Ramadhoni)
A
A
A

JAKARTA - Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) belum lama ini merevisi target penjualan mobil tahun ini. Sebelumnya penjualan ditargetkan sebesar 1,1 juta unit. Saat ini Gaikindo merevisi target penjualan mobil itu menjadi 850 ribu unit.

Hal ini dilakukan karena penjualan mobil di Indonesia sepanjang tahun ini tidak menunjukkan tren positif. Bahkan, dalam sembilan bulan pertama, angka penjualan mobil belum menyentuh angka 80 ribu setiap bulannya.

Chief Operating Officer PT Hyundai Motor Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto menyebut, putusan asosiasi ini sudah realistis atau lebih bisa dicapai dari sebelumnya. Bahkan, ia sudah menyampaikan hal tersebut berulang kali bahwa akan sangat sulit mencapai penjualan 1 juta unit tahun ini.

"Saya rasa realistis yah karena berdasarkan hitungan saya pun tahun ini pasar akan berada di angka 830.000 unit. Dengan sisa 2-3 bulan, adanya program akhir tahun, rasanya semua akan nambah," kata Frans di Jakarta Selatan, belum lama ini. 

Sebagai informasi, sepanjang Januari-September 2024, penjualan mobil di Tanah Air secara wholesales mencapai 633.218 unit. Sementara untuk penjualan ritel alias pengiriman dari diler ke konsumen sebesar 657.223 unit.

"Kita mengalami kejadian bergulung, datangnya silih berganti. Mula-mula dari sisi makro, kemudian ada perang, suku bunga naik, rupiah juga sempat melemah. Sekarang, muncul lagi isu kita deflasi 5 bulan berturut-turut," ungkap Frans.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
