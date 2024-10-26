Khusus untuk Pasar ASEAN, Ini Spesifikasi dan Fitur Mitsubishi XForce

JAKARTA - Segmen SUV 5 seater termasuk pasar yang panas. Banyak model bersaing untuk menarik minat calon konsumen.

Model yang bermain di segmen ini mulai dari Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Mitsubishi XForce, hingga Suzuki Vitara. Mitsubishi XForce meluncur sejak GIIAS tahun lalu.

General Manager Marketing Communication & PR Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidiasari, menyebut XForce hadir berdasarkan hasil studi yang dikembangkan khusus untuk pasar ASEAN. Ia menjelaskan, XForce menawarkan efisiensi dan kelincahan untuk SUV 5 seater.

“Model ini mengombinasikan utilitas, kehandalan di berbagai medan, kenyamanan sebuah SUV, serta performa khas Mitsubishi Motors yang menjadikan model ini sebagai pesaing yang diperhitungkan di pasar compact SUV," ujar Intan, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Secara dimensi, XForce memiliki panjang 4.490 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.660 mm, serta ground clearance 222 mm.

Sementara untuk performanya, mobil SUV kompak ini dibekali mesin berkode 4A91 berkapasitas 1.499 cc. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 77 kW di 6.000 rpm dan torsi 141 Nm di 4.000 rpm.

Selain itu, XForce dibekali dengan sejumlah fitur. Untuk keselamatannya, mobil ini dibekali fitur ABS, EBD, BA, hingga fitur keselamatan modern seperti blind spot warning dan rear cross traffic alert.