Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Khusus untuk Pasar ASEAN, Ini Spesifikasi dan Fitur Mitsubishi XForce

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |14:54 WIB
Khusus untuk Pasar ASEAN, Ini Spesifikasi dan Fitur Mitsubishi XForce
Mitsubishi XForce
A
A
A

JAKARTA - Segmen SUV 5 seater termasuk pasar yang panas. Banyak model bersaing untuk menarik minat calon konsumen. 

Model yang bermain di segmen ini mulai dari Toyota Raize, Daihatsu Rocky, Mitsubishi XForce, hingga Suzuki Vitara. Mitsubishi XForce meluncur sejak GIIAS tahun lalu.

General Manager Marketing Communication & PR Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Intan Vidiasari, menyebut XForce hadir berdasarkan hasil studi yang dikembangkan khusus untuk pasar ASEAN. Ia menjelaskan, XForce menawarkan efisiensi dan kelincahan untuk SUV 5 seater.

“Model ini mengombinasikan utilitas, kehandalan di berbagai medan, kenyamanan sebuah SUV, serta performa khas Mitsubishi Motors yang menjadikan model ini sebagai pesaing yang diperhitungkan di pasar compact SUV," ujar Intan, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Secara dimensi, XForce memiliki panjang 4.490 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 1.660 mm, serta ground clearance 222 mm. 

Sementara untuk performanya, mobil SUV kompak ini dibekali mesin berkode 4A91 berkapasitas 1.499 cc. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga 77 kW di 6.000 rpm dan torsi 141 Nm di 4.000 rpm. 

Selain itu, XForce dibekali dengan sejumlah fitur. Untuk keselamatannya, mobil ini dibekali fitur ABS, EBD, BA, hingga fitur keselamatan modern seperti blind spot warning dan rear cross traffic alert.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/15/3180383/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-joxq_large.jpg
Bedah Teknologi AYC di Mitsubishi XForce dan Cara Kerjanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/15/3179995/mitsubishi_destinator-2jUq_large.jpg
9 Fitur yang Membantu Pengemudi Destinator saat Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173203/pajero_sport-MB01_large.jpg
Harganya Tembus Rp700 Juta, Intip Spesifikasi New Pajero Sport
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/25/15/3172447/mitsubishi_di_giias_semarang_2025-9FmI_large.jpg
GIIAS Semarang 2025, Mitsubishi Ungkap Destinator Telah Bukukan 8 Ribu SPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/52/3166280/mitsubishi_xforce_ultimate_with_diamond_sense-Pe9J_large.jpg
Mitsubishi Xforce Dapat Pembaruan Teknologi Keselamatan, Intip Fiturnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3166043/mitsubishi_destinator-Qw2p_large.jpg
Diproduksi di Indonesia, Mitsubishi Destinator Siap Diekspor ke Sejumlah Negara
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement