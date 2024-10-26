Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Koleksi Mobil Luhut Pandjaitan Yang Pegang 2 Jabatan di Pemerintahan Prabowo

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Sabtu, 26 Oktober 2024 |11:47 WIB
5 Koleksi Mobil Luhut Pandjaitan Yang Pegang 2 Jabatan di Pemerintahan Prabowo
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: dok.Okezone)
A
A
A

JAKARTA Luhut Binsar Panjaitan atau yang kerap disapa Opung Luhut sedang menjadi sorotan publik. Pasalnya, ia mendapat 2 jabatan sekaligus di pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, yakni sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasihat Khusus Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan.

Sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Jokowi, Luhut juga pernah menjabat di berbagai sektor, sampai pada akhirnya dijuluki sebagai menteri “serba bisa”. Perjalanan kariernya yang begitu panjang terlebih di dunia politik, tidak mengherankan jika Jendral purnawirawan TNI ini memiliki jumlah kekayaan yang fantastis.

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbarunya, harta kekayaan pria berusia 77 tahun itu mencapai Rp1,043 triliun. Apabila dibandingkan dengan LHKPN 2022, harta Luhut meningkat Rp145 miliar, setelah sebelumnya memiliki Rp897 miliar.

Harta kekayaan Luhut ini didominasi oleh surat berharga yang mencapai Rp374 miliar. Selain itu, juga terdapat Rp251 miliar surat tanah maupun bangunan, Rp164 miliar kas dan setara kas, serta harta lainnya Rp294 miliar.

Di dalamnya juga terdapat harta berjalan atau alat transportasi yang bernilai Rp6,25 miliar. Di samping itu, juga terdapat harta bergerak lain yang mencapai Rp3,3 miliar.

 

Halaman:
1 2
      
