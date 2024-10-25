Telkomsel Perkenalkan Telco Verify, Solusi Autentifikasi yang Cepat dan Aman

JAKARTA – Telkomsel memperkenalkan Telco Verify, solusi autentifikasi inovatif yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman digital yang aman dan efisien bagi para penggunanya. Ini merupakan bagian dari komitmen Telkomsel untuk mempercepat transformasi digital di Indonesia.

Telco Verify, yang sebelumnya dikenal sebagai Mobile Network Verification (MNV) sejak 2022, hadir dengan nama baru yang mencerminkan fungsi dan manfaatnya secara lebih tepat. Solusi ini menyediakan proses verifikasi yang lebih aman serta autentikasi yang lebih cepat dan seamless bagi pelanggan layanan bisnis dari berbagai sektor industri. Solusi Telco Verify memungkinkan identitas pengguna untuk diautentikasi secara otomatis (silent verification) oleh operator jaringan seluler, tanpa perlu memasukkan kata sandi atau kode One-Time Password (OTP).

Hal ini dapat mengurangi kemungkinan pengambilalihan akun pengguna melalui social engineering ataupun pembagian kode OTP yang tidak disengaja. Solusi ini tidak hanya andal dan efisien, tetapi juga mempercepat proses autentifikasi dan meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna saat menggunakan layanan digital yang disediakan oleh bisnis dari berbagai sektor.

Di sektor perbankan, Telco Verify telah digunakan oleh mitra bisnis Telkomsel, salah satunya Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan memberikan dampak positif.

Sejak penerapan Telco Verify, BRI telah melaporkan penurunan signifikan dalam kasus social engineering di aplikasi BRImo. Dengan penerapan solusi Telco Verify dari Telkomsel Enterprise, BRImo dapat meningkatkan perlindungan bagi nasabahnya secara signifikan.

Fitur verifikasi identitas secara real-time ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan melalui BRImo terlindungi dari risiko tindak kejahatan siber. Melalui penerapan Telco Verify sebagai teknologi keamanan terkini, BRImo memastikan bahwa setiap interaksi nasabah dengan layanan perbankan digital ini dilakukan dengan tingkat perlindungan yang tinggi, memberikan rasa aman dan kepercayaan yang lebih besar terhadap keamanan data pribadi.