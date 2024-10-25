Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Siap Saingi Alphard, MPV Premium Listrik Maxus Mifa 9 Bakal Meluncur di GJAW 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 25 Oktober 2024 |18:48 WIB
Siap Saingi Alphard, MPV Premium Listrik Maxus Mifa 9 Bakal Meluncur di GJAW 2024
Maxus Mifa9.
JAKARTA - Mobil MPV premium listrik Maxus Mifa 9 bakal meluncur di Indonesia bertepatan pada pameran otomotif Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2024 di ICE BSD Tangerang, yang digelar pada 22 November sampai 1 Desember 2024. Kehadiran Maxus Mifa 9 akan memanaskan MPV premium yang dihuni Toyota Alphard.

Merek Maxus masuk ke Indonesia lewat agen tunggal pemegang merek (ATPM) PT Indomobil Energi Baru, yang berada di bawah naungan Indomobil Group.

Keikutsertaan Maxus dalam GJAW sebagai langkah lanjutan menyusul kesepakatan kerjasama antara Indomobil Group dan SAIC-Maxus, perusahaan otomotif terkemuka yang berbasis di Shanghai, China, pada Mei 2024.

Salah satu model Maxus terkini yang akan ditampilkan adalah Maxus Mifa 9, sebuah MPV premium listrik pertama di dunia. Maxus Mifa 9 merupakan perpaduan antara kemewahan sebuah MPV papan atas dengan inovasi teknologi elektrifikasi dan menyasar khususnya keluarga serta kalangan eksekutif di Indonesia yang ingin merefleksikan status dan citra pemiliknya. 

Chief Operating Officer PT Indomobil Energi Baru, Yudhy Tan menyampaikan, pihaknya bangga dapat memproduksi Maxus Mifa 9 di dalam negeri sebagai bagian dari komitmen kami terhadap pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. 

"Dengan harga yang lebih kompetitif dan kualitas premium, kami percaya Maxus Mifa 9 akan menjadi pilihan utama bagi konsumen yang mencari kendaraan ramah lingkungan dengan tingkat kenyamanan dan performa yang tinggi," kata Yudhy Tan, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

 

