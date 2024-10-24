Simak! Faktor dan Cara Mengatasi Verifikasi WhatsApp 12 Jam

JAKARTA – Verifikasi pada WhatsApp tidak jarang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga memakan waktu sampai 12 jam. Pengguna tentunya bisa mengatasi masalah teknis ini dengan mengikuti beberapa cara yang ada pada ulasan ini.

WhatsApp saat ini seakan sudah menjadi aplikasi yang wajib dimiliki oleh semua orang. Karena banyaknya pengguna harian WhatsApp, menjadikan aplikasi ini sebagai aplikasi pesan instan paling populer di dunia yang digunakan oleh miliaran orang secara bersamaan.

Dengan kepopulerannya tersebut, orang-orang yang sebelumnya tidak mempunyai akun WhatsApp mau tidak mau ikut mengunduh untuk menggunakan aplikasi ini sebagai sarana berkomunikasi melalui daring kepada orang lain.

Pengguna baru wajib untuk melakukan pendaftaran ketika ingin menggunakan WhatsApp saat pertama kali. Pendaftaran ini berguna untuk memverifikasi nama, email, dan nomor telepon calon penggunanya.

Namun, dalam proses pendaftaran, terkadang pengguna masih mendapati kesalahan teknis yakni kode verifikasi yang tidak muncul atau proses verifikasi yang memakan waktu hingga 12 jam. Verifikasi WhatsApp 12 jam ini bisa terjadi karena beberapa faktor yang ada.

Maka dari itu, di bawah ini merupakan beberapa faktor sekaligus cara untuk mengatasi verifikasi WhatsApp 12 jam yang bisa digunakan pengguna ketika terjadi masalah teknis saat pendaftaran WhatsApp.

Faktor Verifikasi WhatsApp 12 jam

Berikut adalah beberapa faktor yang mungkin menyebabkan pengguna harus menunggu hingga 12 jam untuk menyelesaikan verifikasi akun WhatsApp, yaitu:

Koneksi Internet Lemah atau Tidak Stabil

Koneksi internet yang tidak stabil memungkinkan pengiriman kode verifikasi melalui SMS atau panggilan bisa terganggu.

Kesalahan Memasukkan Nomor Telepon

Memasukkan nomor telepon yang salah mengakibatkan kode verifikasi terkirim ke nomor yang bukan seharusnya.

Terlalu Sering Meminta Kode Verifikasi

Ketika meminta kode verifikasi secara berulang dalam jangka waktu yang singkat, sistem pada WhatsApp dapat memblokir sementara permintaan tersebut.

Gangguan pada Jaringan Operator

Masalah teknis pada jaringan operator juga dapat mempengaruhi pengiriman kode verifikasi.

Masalah pada Server WhatsApp

Server WhatsApp tidak jarang mengalami masalah teknis yang menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman kode verifikasi.

Selanjutnya, setelah mengetahui beberapa faktor yang mungkin sebagai salah satu penyebab terjadinya masalah teknis seperti verifikasi WhatsApp 12 jam saat proses pendaftaran WhatsApp.

Di bawah ini terdapat cara yang mungkin bisa dicoba untuk mengatasi kendala verifikasi 12 jam pada WhatsApp untuk bisa melanjutkan proses pendaftaran akun.

Cara Mengatasi Verifikasi WhatsApp 12 jam

Berikut adalah beberapa cara untuk mengatasi verifikasi WhatsApp 12 jam yang dapat pengguna lakukan jika mengalami masalah teknis saat mendaftarkan nomor telepon: