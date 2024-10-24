Dukung Transformasi Digital, Ericsson Gelar Hackathon 2024

JAKARTA - Perusahaan teknologi Ericsson, mengumumkan peluncuran “Ericsson Hackathon 2024” di Jakarta, Rabu (23/10/2024). Kegiatan ini merupakan kompetisi yang dapat menjadi cikal bakal hadirnya banyak talenta digital di Indonesia untuk mengatasi tantangan dunia nyata dalam industri manufaktur.

President Director of Ericsson Indonesia, Krishna Patil, menyebutkan pihaknya berkomitmen mendukung transformasi digital Indonesia dan mendorong negara untuk membuka potensi penuh Industri 4.0.

"Hackathon ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen kami terhadap inovasi di Indonesia, dengan membentuk masa depan industri, terutama di sektor manufaktur, melalui pemanfaatan kekuatan Gen AI dan teknologi 5G yang canggih," ujar Krishna Patil di Jakarta.

Dukung transformasi digital Ericsson gelar Hackathon 2024 (Adli Arif)

Untuk menunjang program ini, Ericsson berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, seperti Kementerian Perindustrian, PIDI 4.0, Kementerian Komunikasi dan Digital, Innovation & Learning Centers, Swiss German University, dan KORIKA.

Program Hackathon ini fokus pada Smart Manufacturing karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam agenda transformasi digital Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan teknologi canggih seperti IoT, analisis big data, robotics, dan AI.

Pendaftaran kompetisi Hackathon 2024 sudah dibuka untuk mahasiswa, startup pra-pendanaan seri A, atau profesional berusia 18 tahun ke atas. Pendaftaran akan ditutup pada 31 Oktober 2024.

Dalam kompetisi ini peserta diminta menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan otomatisasi, pemeliharaan prediktif, quality control, dan manajemen rantai pasokan di bidang manufaktur.