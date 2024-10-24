Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dukung Transformasi Digital, Ericsson Gelar Hackathon 2024

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |13:54 WIB
Dukung Transformasi Digital, Ericsson Gelar Hackathon 2024
Dukung transformasi digital, Ericsson gelar Hackathon 2024 (Adli Arif)
A
A
A

JAKARTA - Perusahaan teknologi Ericsson, mengumumkan peluncuran “Ericsson Hackathon 2024” di Jakarta, Rabu (23/10/2024). Kegiatan ini merupakan kompetisi yang dapat menjadi cikal bakal hadirnya banyak talenta digital di Indonesia untuk mengatasi tantangan dunia nyata dalam industri manufaktur.

President Director of Ericsson Indonesia, Krishna Patil, menyebutkan pihaknya berkomitmen mendukung transformasi digital Indonesia dan mendorong negara untuk membuka potensi penuh Industri 4.0. 

"Hackathon ini juga merupakan wujud nyata dari komitmen kami terhadap inovasi di Indonesia, dengan membentuk masa depan industri, terutama di sektor manufaktur, melalui pemanfaatan kekuatan Gen AI dan teknologi 5G yang canggih," ujar Krishna Patil di Jakarta.

Dukung transformasi digital Ericsson gelar Hackathon 2024 (Adli Arif)
Dukung transformasi digital Ericsson gelar Hackathon 2024 (Adli Arif)

Untuk menunjang program ini, Ericsson berkolaborasi dengan sejumlah lembaga, seperti Kementerian Perindustrian, PIDI 4.0, Kementerian Komunikasi dan Digital, Innovation & Learning Centers, Swiss German University, dan KORIKA.

Program Hackathon ini fokus pada Smart Manufacturing karena sektor manufaktur merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam agenda transformasi digital Indonesia. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan teknologi canggih seperti IoT, analisis big data, robotics, dan AI.

Pendaftaran kompetisi Hackathon 2024 sudah dibuka untuk mahasiswa, startup pra-pendanaan seri A, atau profesional berusia 18 tahun ke atas. Pendaftaran akan ditutup pada 31 Oktober 2024.

Dalam kompetisi ini peserta diminta menghasilkan ide-ide inovatif untuk meningkatkan otomatisasi, pemeliharaan prediktif, quality control, dan manajemen rantai pasokan di bidang manufaktur.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/11/27/57/1983676/ericsson-prediksi-8-smartphone-5g-muncul-di-pertengahan-2019-sb9S45Zy7A.jpg
Ericsson Prediksi 8 Smartphone 5G Muncul di Pertengahan 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/08/20/207/1759437/waduh-ericsson-gugat-perusahaan-ponsel-wiko-ada-apa-2b3yOgqVPA.jpg
Waduh! Ericsson Gugat Perusahaan Ponsel Wiko, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/10/27/207/1526015/pendapatan-menurun-ericsson-tunjuk-ceo-baru-kOSH7Mjgcy.jpg
Pendapatan Menurun, Ericsson Tunjuk CEO Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/09/23/207/1497055/ericsson-akan-tutup-manufaktur-terakhir-di-swedia-fr1ELoqpwM.jpg
Ericsson Akan Tutup Manufaktur Terakhir di Swedia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/07/25/207/1446316/ceo-ericsson-hans-vestberg-dilengserkan-YD8cp1T9zC.jpg
CEO Ericsson Hans Vestberg Dilengserkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2015/11/26/207/1256250/hakan-eriksson-pimpin-strategi-ericsson-wilayah-asia-tenggara-oseania-ICWa6nuB8Y.jpg
Hakan Eriksson Pimpin Strategi Ericsson Wilayah Asia Tenggara & Oseania
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement