HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Berbagai Platform

Naufal Firnanda , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:40 WIB
Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Berbagai Platform
Cara menarik kembali email yang sudah terkirim di berbagai platform. (Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Dalam berkomunikasi dengan menggunakan email, seringkali terdapat kesalahan penulisan atau kesalahan penerima yang menyebabkan isi dan format email tidak sempurna. Terdapat beberapa cara untuk menarik kembali email yang sudah dikirimkan tersebut. Simak ulasan ini untuk mengetahui cara menarik kembali email yang sudah terkirim di berbagai platform.

Surat elektronik atau yang biasa dikenal sebagai email memungkinkan pengguna untuk mengirim pesan atau file dalam format digital dengan menggunakan jaringan internet. Pengguna bisa mengirim pesan secara cepat dan instan tanpa batasan jarak dan waktu.

Email biasanya digunakan untuk kepentingan yang bersifat formal, sehingga isi dan format dari email sendiri yang berupa teknik penulisan, subjek, dan nama penerima harus sesuai tanpa adanya kesalah sedikit pun.

Namun, biasanya pengguna sesekali lalai atau tidak fokus pada saat mengirimkan email tersebut, yang mengharuskan pengguna untuk menarik kembali email tersebut dengan berbagai alasan seperti ingin mengganti kalimat atau mengganti nama penerima.

Terdapat fitur yang tersedia pada Gmail dan Outlook sebagai platform untuk mengirimkan email. Fitur tersebut adalah fitur penarikan pesan yang berguna untuk menarik kembali email yang sudah terlanjur terkirim.
 
Fitur ini bisa digunakan oleh para pengguna sebagai antisipasi maupun mengatasi masalah tersebut. Maka dari itu, di bawah ini merupakan beberapa cara menarik kembali email yang sudah terkirim di berbagai platform, seperti Gmail dan Outlook.

Cara Menarik Kembali Email yang Sudah Terkirim di Gmail

Untuk menarik kembali email yang sudah terkirim di Gmail, pengguna bisa menggunakan fitur Undo Send atau Urungkan Pengiriman. Fitur ini memungkinkan pengguna membatalkan pengiriman email selama jangka waktu tertentu setelah pengguna menekan tombol kirim. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Setelah pengguna mengirim email, notifikasi kecil akan muncul di bagian bawah layar yang mengatakan Message sent (Pesan terkirim) dengan opsi Undo atau (Urungkan)
2. Klik Undo (Urungkan) sebelum waktu habis (durasi setelan bawaan adalah 5 detik dan terdapat opsi maksimal hingga 30 detik)
3. Setelah itu, notifikasi kecil akan muncul di bagian bawah mengatakan Sending undone (Pesan diurungkan)
4. Email akan dibuka kembali dalam mode Draft (Draf) dan pengguna dapat mengedit atau menghapusnya sebelum mengirim ulang.

Namun, fitur ini harus diaktifkan secara manual oleh pengguna. Berikut adalah langkah-langkah mengaktifkan fitur Undo Send atau Urungkan Pengiriman di pengaturan Gmail:

 

Halaman:
1 2
      
