HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Royal Enfield Segera Luncurkan Motor Listrik Pertama, Intip Bocorannya

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Kamis, 24 Oktober 2024 |19:45 WIB
Royal Enfield Segera Luncurkan Motor Listrik Pertama, Intip Bocorannya
Royal Enfield segera luncurkan motor listrik pertama, intip bocorannya. (EVW)
A
A
A

JAKARTA - Royal Enfield akhirnya bakal meluncurkan motor listrik pertamanya dalam waktu dekat. Kabarnya, kendaraan ramah lingkungan itu akan melantai dalam pameran EICMA Milan 2024, pada bulan depan.

Melansir Gaadiwaadi, kabar peluncuran motor listrik Royal Enfield sudah tersiar sejak beberapa tahun lalu. Tapi, rencana tersebut mengalami pengunduran berkali-kali karena sejumlah faktor.

Royal Enfield memiliki EICMA Milan sebagai momentum perkenalan produk baru karena itu merupakan pameran besar. Sejumlah kendaraan konsep maupun produksi massal kerap diluncurkan pada ajang otomotif tahunan tersebut.

Motor listrik Royal Enfield yang akan dipamerkan pada EICMA Milan 2024 dikabarkan masih dalam berbentuk konsep. Namun, desainnya sudah mendekati produk final atau siap diproduksi massal.

Seperti diketahui, beberapa kali gambar yang dikatakan sebagai motor listrik Royal Enfield tersebar di internet. Dari foto yang tersebar, model tersebut memadukan desain klasik dengan sentuhan modern pada sejumlah bagian.

Jika paten itu benar, maka motor listrik pertama Royal Enfield akan memiliki variasi tangki model tear drop. Itu hanya sebuah aksesori untuk memberikan kesan klasik pada tampilan motor listrik karena sudah tak menggunakan BBM.

 

Telusuri berita ototekno lainnya
