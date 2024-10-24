Bukan Wuling atau BYD, Ini Mobil Listrik Terlaris Sepanjang 2024

Bukan Wuling atau BYD, ini mobil listrik terlaris sepanjang 2024. (Freepik)

JAKARTA - Penjualan mobil listrik terus meningkat tiap tahun. Lalu mobil listrik manakah yang terlaris sepanjang Januari hingga September 2024?

Jika merujuk penjualan ritel (diler ke konsumen) dari Gaikindo, mobil listrik terlaris bukanlah model dari Wuling yang sudah lama meluncurkan kendaraan ramah lingkungan tersebut. Bukan pula pendatang baru BYD yang disambut positif konsumen.

Mobil listrik terlaris adalah Chery Omoda E5. Mobil yang dibanderol Rp400 jutaan itu terjual sebanyak 3.628 unit hingga September 2024.

"Kendaraan listrik di Indonesia saat ini berkembang dengan agresif, didominasi dengan produk pada rentang harga Rp300-500 juta, Omoda E5 memimpin pasar mobil listrik di segmen Rp 400 juta," ujar Head of Brand Department PT Chery Sales Indonesia, Rifkie Setiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Chery Omoda E5. (Okezone/Erha Aprili Ramadhoni)

Ia melanjutkan, hal ini membuktikan Omoda E5 diterima baik oleh masyarakat Indonesia. "Kita bisa melihat banyaknya mobil ini di jalan raya," ujarnya.