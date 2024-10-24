GIIAS Semarang 2024 Digelar hingga 27 Oktober, Catat Jumlah Peserta Terbanyak

JAKARTA - Pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) Semarang 2024 di Muladi Dome resmi dibuka pada Rabu (23/10/2024). GIIAS Semarang 2024 yang digelar hingga 27 Oktober tersebut mencatat jumlah kepesertaan terbanyak dengan total 19 peserta.

GIIAS Semarang 2024 dibuka oleh Pj Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana; Staff Ahli Menteri Bidang Iklim Usaha dan Investasi, Doddy Rahadi; Direktur Sarana Transportasi Jalan, Bapak Amirulloh; serta Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nangoi dan Ketua Penyelenggara GIIAS, Rizwan Alamsjah.

Ketua Umum Gaikindo, Yohannes Nangoi,menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan, atas dukungan penuh terhadap industri otomotif.

"Penyelenggaraan GIIAS di Semarang kali ini akan memperlihatkan perkembangan teknologi kendaraan terbaru dan memenuhi minat masyarakat khususnya di Jawa Tengah. Jawa Tengah selalu menjadi pasar kuat yang berkontribusi terhadap capaian industri otomotif Indonesia," kata Nangoi dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Selain itu, Nangoi menyoroti pentingnya kehadiran GIIAS Semarang 2024 di venue baru. Ini menjadikan GIIAS sebagai salah satu pameran terbesar di kota tersebut.

“GIIAS Semarang 2024 terasa istimewa karena menempati venue baru di Muladi Dome, dengan luasan lahan mencapai 9.000 meter persegi, dengan bangga, kami sampaikan bahwa GIIAS Semarang 2024 mencatat jumlah kepesertaan terbanyak dari penyelengggaraan sebelumnya. Kehadiran peserta yang signifikan ini menunjukkan antusiasme yang tinggi dari industri otomotif terhadap GIIAS Semarang,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Amirulloh mengapresiasi Gaikindo.

“Saya ucapkan selamat kepada Gaikindo yang telah menyelesaikan series ke 4 GIIAS 2024 yang sebelumnya telah dilaksanakan di BSD, Surabaya, Bandung dan berakhir di Semarang,” katanya.

“Kementerian Perindustrian memberikan apresiasi kepada Gaikindo atas pencapaian luar biasa yang telah diraih di mana total penjualan selama GIIAS Series 2024 di tiga kota lainnya mencapai 39.694 unit kendaraan bermotor dengan nilai mencapai Rp20,53 triliun,” ujarnya.