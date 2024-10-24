HUAWEI MatePad Pro 12.2 Segera Tersedia, Layar Tandem OLED Terbaik di Dunia, Lebih dari Laptop!

JAKARTA – Huawei Indonesia kali ini menghadirkan inovasi yang semakin berkualitas dan siap dinikmati oleh masyarakat di Indonesia.

Tablet flagship terbaru dari Huawei, HUAWEI MatePad Pro 12.2 sudah tersedia dengan teknologi inovatif layar Tandem OLED PaperMatte dan HUAWEI Glide Keyboard. Bahkan, layar Tandem OLED menjadi yang terbaik di dunia.

Tak hanya itu, Huawei juga menyelipkan aplikasi GoPaint yang di-upgrade dan PC-Level WPS Office untuk para kreator hingga pekerja kantoran. Tentu saja seluruh peningkatan dan inovasi dilakukan untuk mewujudkan pengalaman lebih dari laptop yang lebih nyaman dan efisien.

HUAWEI MatePad Pro 12.2 pastinya mencuri perhatian dengan desain yang compact dan fungsi yang maksimal. Siap-siap ya, tablet canggih ini akan tersedia pada 1 November 2024 untuk pasar Indonesia dengan harga dibandrol Rp13.999.000.

Pada paket pembelian sudah terdapat bonus gratis HUAWEI Glide Keyboard, stylus HUAWEI M-Pencil 3rd Generation, Bluetooth Mouse, serta TWS HUAWEI FreeBuds 5. Total hadiah bonus ini memiliki nilai hingga Rp6 jutaan. Promo aksesoris lengkap ini berlaku dari 1 hingga 30 November 2024.

Pembelian dapat dilakukan mulai 1 November 2024 di HUAWEI Official Store di Shopee, Tokopedia, Blibli, TikTok Shop, Eraspace, dan Datascrip Mall. Tersedia juga secara offline di HUAWEI Authorized Experience Store terdekat, Erafone, Urban Republic, Blibli Store, dan toko partner resmi HUAWEI lainnya.

Infografis: dok Huawei

Untuk pembelian secara online di e-commerce melalui HUAWEI Official Store, kamu sudah bisa mengklaim voucher early bird untuk mendapatkan potongan harga hingga Rp200 ribu pada 1 November nanti.

Tersedia juga layanan SPayLater 0% di Shopee hingga 6 bulan, Gopay Later 0% hingga 3 bulan dan Gadget Protection hingga 12 bulan untuk Tokopedia, serta 0% kartu kredit bank dan 0% Blibli Pay Later hingga 3 bulan.



Inovasi Keyboard Desain Jenius, HUAWEI Glide Keyboard