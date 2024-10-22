Target 100 Hari Pertama Menkomdigi, Perangi Judi Online hingga Ruang Digital Ramah Anak

JAKARTA - Meutya Viada Hafid resmi menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) yang sebelumnya Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Ia menggantikan Budi Arie Setiadi yang menduduki kursi tersebut pada Kabinet Indonesia Maju.

Pada hari pertama menjabat sebagai Menkomdigi, Meutya Hafid mengungkapkan target 100 hari kerja. Mantan Ketua Komisi I DPR RI itu ingin membuat koneksi internet yang lebih merata dan menciptakan ruang digital yang ramah anak.

"Saya sesuai pesanan, (maksudnya-red) pesanan tuh sesuai keinginan masyarakat yang coba kita tampung selama saya di Komisi I (DPR RI), di antaranya memang keamanan digital beberapa yang dititipkan serius oleh publik," kata Meutya di Kantor Kominfo, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, perlindungan terhadap anak di ruang digital sangat penting di era modern ini. Itu karena banyak anak usia dini sudah menggunakan internet, baik dalam dunia pendidikan atau di lingkungan rumahnya.

"Kemudian juga perang terhadap judi online, pinjaman online yang ilegal. Karena saya perempuan, saya tambah gak cuma dua itu, jadi saya tambah bagaimana internet ramah anak," ungkap Meutya.

"Bagaimana anak-anak kita bisa terlindungi (dari) human trafficking, trafficking anak, pornografi anak, kekerasan terhadap anak itu juga akan menjadi fokus kita dalam pembedahan ruang digital," lanjutnya.