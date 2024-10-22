3 Cara Download Lagu MP3 Tanpa Aplikasi

JAKARTA - Sebanyak 3 cara download lagu MP3 tanpa aplikasi wajib diketahui oleh penyuka musik yang tak ingin mendengarkan secara online. Hanya bermodalkan sedikit kuota internet, lagu-lagu favorit akan dapat langsung didengarkan kapan pun.

Seperti diketahui, musik tampaknya tak bisa dilepaskan dari masyarakat saat ini. Hampir di setiap aktivitas yang dijalankan, musik selalu setia menemani.

Saat ini, ada banyak situs dan aplikasi untuk mendengarkan musik secara online. Namun, hal ini akan membuat pemakaian kuota internet semakin boros. Secara, pengguna harus menggunakan kuota internet setiap kali mendengarkan musik.

Meski terkesan kuno, mendownload dan kemudian mendengarkan musik secara offline tetap menjadi pilihan yang bagus. Selain karena lebih hemat internet, hal ini juga membuat pengguna bisa mendengarkan musik kapan pun dan di mana pun, meski di tempat tanpa sinyal sekalipun.

Untuk itu, berikut Okezone berikan 3 cara download lagu MP3 tanpa aplikasi, sebagaimana dihimpun pada Selasa (22/10/2024):

Melalui MP3Juice

Cara pertama untuk download lagu MP3 tanpa aplikasi adalah dengan melalui situs MP3Juice. Website ini sangat terpercaya untuk urusan mendownload lagu-lagu favorit dengan format MP3. Berikut adalah caranya.

Kunjungi situs MP3Juice di mp3juice.ccc menggunakan browser yang ada di perangkat

Setelah masuk ke situsnya, ketikkan judul lagu yang ingin didownload pada kolom yang disediakan. Pengguna juga bisa menggunakan URL video youtube untuk mengunduhnya

Berikutnya, klik download

Tunggu beberapa saat hingga proses selesai dan kamu bisa langsung mendengarkan musik dengan bebas.