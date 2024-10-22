Cara Mendapatkan Poin Telkomsel Terbaru

JAKARTA - Cara mendapatkan poin Telkomsel terbaru wajib diketahui oleh semua pengguna provider satu ini. Itu karena poin ini dapat ditukar dengan berbagai hadiah yang menarik.

Perlu diketahui, poin telkomsel adalah sejenis reward yang diberikan oleh Telkomsel kepada para penggunanya. Semua pengguna provider ini akan mendapatkan poin selama masih menggunakannya. Nantinya, poin ini dapat ditukar dengan berbagai hadiah, seperti voucher makanan, paket kuota internet, dan banyak lagi yang lainnya.

Menariknya, tidak ada syarat khusus agar pengguna bisa mendapatkan poin. Selama mereka adalah pengguna setia Telkomsel, mereka akan terus mendapatkan poin selama menggunakannya untuk melakukan transaksi.

Namun, perlu diketahui pula jika Telkomsel memberikan poin kepada pelanggan setia mereka sesuai dengan level yang dimiliki. Terdapat empat tingkatan pengguna, yaitu Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Semakin tinggi level yang dimiliki, semakin besar poin yang didapat.

Pelanggan setia Telkomsel dengan level silver akan mendapat poin sejumlah 1x setiap melakukan transaksi. Sementara pengguna dengan level di atasnya akan mendapatkan poin telkomsel sebanyak 2x, 3x, hingga 4x sesuai level.

Cara menaikkan levelnya cukup mudah. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan jumlah tertentu setiap bulannya selama tiga bulan beruntun. Dengan begitu, mereka akan dapat naik ke level pelanggan yang berikutnya.

Setelah naik level, lantas bagaimana untuk mendapatkan poin Telkomsel sebanyak-banyaknya dan mendapatkan hadiah? Melansir laman resmi Telkomsel, Selasa (22/10/2024) berikut adalah cara mendapatkan poin Telkomsel terbaru.

Melakukan Transaksi

Cara paling umum untuk mendapatkan poin Telkomsel adalah dengan melakukan transaksi. Semua jenis transaksi seperti mengisi pulsa, membeli paket internet, maupun membayar tagihan yang menggunakan layanan internet akan diberi poin.