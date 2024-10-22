Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Mendapatkan Poin Telkomsel Terbaru

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |16:40 WIB
Cara Mendapatkan Poin Telkomsel Terbaru
Cara mendapatkan poin Telkomsel terbaru. (Dok Telkomsel)
A
A
A

JAKARTA - Cara mendapatkan poin Telkomsel terbaru wajib diketahui oleh semua pengguna provider satu ini. Itu karena poin ini dapat ditukar dengan berbagai hadiah yang menarik.

Perlu diketahui, poin telkomsel adalah sejenis reward yang diberikan oleh Telkomsel kepada para penggunanya. Semua pengguna provider ini akan mendapatkan poin selama masih menggunakannya. Nantinya, poin ini dapat ditukar dengan berbagai hadiah, seperti voucher makanan, paket kuota internet, dan banyak lagi yang lainnya.

Menariknya, tidak ada syarat khusus agar pengguna bisa mendapatkan poin. Selama mereka adalah pengguna setia Telkomsel, mereka akan terus mendapatkan poin selama menggunakannya untuk melakukan transaksi. 

Namun, perlu diketahui pula jika Telkomsel memberikan poin kepada pelanggan setia mereka sesuai dengan level yang dimiliki. Terdapat empat tingkatan pengguna, yaitu Silver, Gold, Platinum, dan Diamond. Semakin tinggi level yang dimiliki, semakin besar poin yang didapat.

Pelanggan setia Telkomsel dengan level silver akan mendapat poin sejumlah 1x setiap melakukan transaksi. Sementara pengguna dengan level di atasnya akan mendapatkan poin telkomsel sebanyak 2x, 3x, hingga 4x sesuai level.

Cara menaikkan levelnya cukup mudah. Pengguna hanya perlu melakukan transaksi dengan jumlah tertentu setiap bulannya selama tiga bulan beruntun. Dengan begitu, mereka akan dapat naik ke level pelanggan yang berikutnya.

Setelah naik level, lantas bagaimana untuk mendapatkan poin Telkomsel sebanyak-banyaknya dan mendapatkan hadiah? Melansir laman resmi Telkomsel, Selasa (22/10/2024) berikut adalah cara mendapatkan poin Telkomsel terbaru.

  1. Melakukan Transaksi

Cara paling umum untuk mendapatkan poin Telkomsel adalah dengan melakukan transaksi. Semua jenis transaksi seperti mengisi pulsa, membeli paket internet, maupun membayar tagihan yang menggunakan layanan internet akan diberi poin.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/11/54/3130048/telkomsel-V93d_large.jpg
Trafik Broadband Telkomsel Naik 15,7% saat Ramadhan dan Idulfitri 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/54/3123308/claoud-2Rod_large.jpg
Kembangkan Solusi AI dan Cloud, Telkomsel Gandeng Tencent  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/17/54/3123168/teknologi_5_g-JHKY_large.jpg
Percepat Adopsi Teknologi 5G, Telkomsel Hadirkan Far Edge Core Solutions
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/54/3122437/telkomsel-OqEk_large.jpg
Perkuat Keamanan Komunikasi Digital, Telkomsel dan Google Terapkan Rich Communication Services
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/11/54/3121435/pegatron-N1o9_large.jpg
Kembangkan Solusi 5G Smart Manufacturing Indonesia, Ini Strategi Telkomsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/10/54/3121037/telkomsel_dan_tiktok-wZzk_large.jpg
Telkomsel Terapkan Telco Verify, Jamin Keamanan Pengguna TikTok
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement