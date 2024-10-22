Segini Harga Mobil Toyota Vios Bekas

JAKARTA - Toyota Vios merupakan mobil sedan entry level yang diminati masyarakat. Pasalnya, mobil ini menjadi sedan termurah pabrikan Toyota dan dapat diandalkan di berbagai situasi. Bahkan, Vios banyak disulap menjadi mobil taksi.

Toyota Vios hingga saat ini telah hadir sampai empat generasi. Generasi pertama mobil ini, mulai mengaspal di Indonesia pada 2003. Pada awalnya, Toyota Vios diplot sebagai suksesor Toyota Soluna, sekaligus penantang Honda City.

Sebagai sedan yang memiliki desain sporty dengan harga murah, Toyota Vios banyak dicari pada situs jual beli mobil. Lantas, berapa harga mobil Toyota Vios bekas?

Dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Selasa (22/10/2024), segini harga mobil bekas Toyota Vios:

Generasi Pertama

Toyota Vios 2003 Rp34-65 juta

Toyota Vios 2004 Rp42-73 juta

Toyota Vios 2005 Rp47-80 juta

Toyota Vios 2006 Rp45-85 juta

Generasi Kedua

Toyota Vios 2007 Rp59-90 juta

Toyota Vios 2008 Rp64-99 juta

Toyota Vios 2009 Rp69-95 juta

Toyota Vios 2010 Rp59-102 juta

Toyota Vios 2011 Rp80-118 juta

Toyota Vios 2012 Rp52-117 juta