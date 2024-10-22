Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Segini Harga Mobil Toyota Vios Bekas

Muhammad Adli Arif , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |19:02 WIB
Segini Harga Mobil Toyota Vios Bekas
Segini harga mobil Toyota Vios bekas. (TAM)
A
A
A

JAKARTA - Toyota Vios merupakan mobil sedan entry level yang diminati masyarakat. Pasalnya, mobil ini menjadi sedan termurah pabrikan Toyota dan dapat diandalkan di berbagai situasi. Bahkan, Vios banyak disulap menjadi mobil taksi.

Toyota Vios hingga saat ini telah hadir sampai empat generasi. Generasi pertama mobil ini, mulai mengaspal di Indonesia pada 2003. Pada awalnya, Toyota Vios diplot sebagai suksesor Toyota Soluna, sekaligus penantang Honda City.

Sebagai sedan yang memiliki desain sporty dengan harga murah, Toyota Vios banyak dicari pada situs jual beli mobil. Lantas, berapa harga mobil Toyota Vios bekas?

Dari informasi yang dihimpun di laman situs jual beli daring, Selasa (22/10/2024), segini harga mobil bekas Toyota Vios:

Generasi Pertama

Toyota Vios 2003 Rp34-65 juta

Toyota Vios 2004 Rp42-73 juta

Toyota Vios 2005 Rp47-80 juta

Toyota Vios 2006 Rp45-85 juta

Generasi Kedua

Toyota Vios 2007 Rp59-90 juta

Toyota Vios 2008 Rp64-99 juta

Toyota Vios 2009 Rp69-95 juta

Toyota Vios 2010 Rp59-102 juta

Toyota Vios 2011 Rp80-118 juta

Toyota Vios 2012 Rp52-117 juta

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/15/3173570/mobil_bekas-vtHX_large.jpg
Tips Kenali Mobil Bekas Tabrak hingga Terendam Banjir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173271/mobil_bekas-de4i_large.jpg
Viral Inspektor Mobil Bekas Bongkar Indikasi Odometer Diakali Penjual
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/15/3168942/mobil_listrik_bekas-LE4h_large.jpg
Curhat Pedagang Ogah Jualan Mobil Listrik Bekas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/52/3165949/penjualan_mobil_bekas-VQK0_large.jpg
Penjualan Mobil Bekas Diprediksi 3 Kali Lipat Lebih Besar Dibandingkan Mobil Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/52/3165818/mobil_bekas-XExn_large.jpg
Pasar Lesu, Penjualan Mobil Bekas Justru Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/52/3156218/honda_jazz-VqDM_large.jpeg
Deretan Mobil Hatchback Bekas di Bawah Rp50 Juta
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement