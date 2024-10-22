Hyundai Stargazer Jadi Mobil Operasional Liga 1, 35 Unit Dikerahkan

JAKARTA - Hyundai Stargazer menjadi Official Vehicle Partner kompetisi sepak bola Indonesia Liga 1 2024/25. Sebanyak 35 unit Stargazer dikerahkan PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) untuk mendukung perkembangan sepak bola Indonesia.

Hyundai menghadirkan Stargazer untuk mendukung kebutuhan mobilitas dan operasional para penyelenggara kompetisi dan klub. Selain itu, mobil MPV tersebut juga diperuntukkan sebagai hadiah untuk pemenang ajang penghargaan individu di akhir musim nanti.

Seremoni penyerahan Hyundai Stargazer tersebut digelar di Gelora Bung Karno (GBK), Selasa (22/10/2024). Kegiatan ini dihadiri President Director PT HMID, Ju Hun Lee; Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto; dan Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru, Ferry Paulus.

Liga 1 merupakan kompetisi sepak bola profesional tingkat tertinggi Indonesia. Liga 1 2024/2025 berlangsung dari Agustus 2024 hingga Mei 2025 mendatang, dengan total 306 pertandingan.

Hyundai Stargazer jadi mobil operasional Liga 1 (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ju Hun Lee, President Director PT Hyundai Motors Indonesia, mengatakan pihaknya memiliki komitmen jangka panjang terhadap sepak bola, yang ditunjukkan melalui dukungan yang diberikan pada berbagai acara besar.

"Salah satunya yang kami lakukan tahun lalu ketika kami menjadi official sustainable mobility partner resmi untuk FIFA U-17 World Cup di Indonesia. Sekarang, kami bangga kembali berkontribusi dengan mendukung sepak bola Indonesia sebagai official vehicle partner Liga 1," kata Ju Hun Lee di GBK, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

"Kami berharap kendaraan Hyundai Stargazer yang disediakan tidak hanya mendukung operasional resmi dan mobilitas para pemain Liga 1, tetapi juga menginspirasi generasi muda Indonesia untuk mengoptimalkan potensi mereka dan meraih yang terbaik di liga bergengsi ini," tuturnya.