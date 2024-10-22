Segini Harga Maung Garuda, Mobil Buatan PT Pindad yang Dipakai Prabowo Arak-arakan

JAKARTA - Segini harga Maung Garuda, mobil buatan PT Pindad yang dipakai Prabowo Subianto untuk arak-arakan. Harganya tembus miliaran rupiah.

Presiden Ke-8 Republik Indonesia, Prabowo Subianto menarik perhatian masyarakat saat hari pelantikannya. Pasalnya, Prabowo menaiki sebuah mobil yang tak biasa saat menuju ke Istana Negara, Jakarta, yakni Maung Garuda atau MV3 Garuda Limousine buatan PT Pindad.

Setelah resmi dilantik pada Minggu (20/10/2024), Prabowo tampak meninggalkan kompleks parlemen menuju Istana Negara dengan menaiki mobil Maung Garuda berwarna putih dengan plat nomor ‘Indonesia 1’.

Pada momen ini, Prabowo mendapat pengawalan ketat dari paspampres. Berdiri di dalam mobil, Prabowo menyapa masyarakat dari roof mobil dengan penuh suka cita.

Penggunaan Maung Garuda sebagai mobil arak-arakan presiden ini menjadi bukti bahwa produk anak bangsa mulai bisa bersaing di industri otomotif. Terlebih, mobil ini merupakan mobil yang didesain khusus oleh PT Pindad untuk digunakan Prabowo Subianto.

Melansir rilis resmi PT Pindad di sosial media, MV3 Garuda Limousine alias Maung Garuda varian lain mobil MV3 yang didesain khusus untuk kendaraan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Oleh karena itu, penampilan mobil ini tampak eksklusif dengan tingkat keamanan tinggi dan teknologi mutakhir.

MV3 Garuda Limousine memiliki bobot seberat 2,95 ton dengan dimensi panjang sekitar 5,05 m, lebar 2,06 m, tinggi 1,87 m. Dengan desain long wheelbase, mobil ini sangat nyaman dan lega untuk menjadi mobil kenegaraan.