HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Koleksi Mobil Meutya Hafid, Menkomdigi dengan Harta Rp18 Miliar

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Selasa, 22 Oktober 2024 |07:07 WIB
Koleksi Mobil Meutya Hafid, Menkomdigi dengan Harta Rp18 Miliar
Koleksi mobil Meutya Hafid, menkomdigi dengan harta Rp18 miliar. (Fadli Ramadan)
A
A
A

JAKARTA - Meutya Viada Hafid resmi menjadi Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) yang sebelumnya bernama Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Sebelumnya, ia menjabat sebagai Ketua Komisi I DPR RI yang juga menangani bidang komunikasi dan digital.

Usai resmi dilantik, Meutya Hafid memiliki target memberantas judi online, membuat internet merata di seluruh Indonesia, dan menciptakan ruang digital ramah anak pada 100 hari pertama kerja.

Hal itu disampaikannya saat pertama kali hadir di Kantor Kominfo yang akan menjadi tempat kerja barunya. Menariknya, Meutya Hafid datang dengan SUV bongsor, Hyundai Palisade, berwarna hitam.

Berdasarkan dalam laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Meutya Hafid, memiliki kekayaan bersih sebesar Rp18.728.216.636 atau Rp18 miliaran. Harta tersebut terbagi dalam sejumlah aset yang dimilikinya.

Harta kekayaan itu dilaporkan oleh Meutya Hafid pada 22 Juli 2024 untuk tahun periodik 2023. Itu dilaporkannya saat masih menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR.

Harta terbesar yang dimiliki Meutya Hafid ada pada tanah dan bangunan yang terdiri dari tujuh aset di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Sleman. Dari ketujuh aset tersebut, memiliki nilai sebesar Rp20.437.120.000 atau Rp20,4 miliar.

Sementara isi garasi Meutya Hafid terdapat tiga kendaraan yang terparkir. Pertama ada sepeda motor Yamaha keluaran 2017 yang didapatkan hasil sendiri dengan nilai Rp25 juta. Diyakini, itu adalah jenis skuter matic Yamaha Nmax generasi dua.

 

Halaman:
1 2
      
