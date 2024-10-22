Mazda Goda Pengunjung Jakarta Fashion Week, Kolaborasi dengan Desainer

JAKARTA - Mazda berkolaborasi dengan gelaran Jakarta Fashion Week (JFW) 2025. Pada pameran yang digelar 21-27 Oktober 2024 di Pondok Indah Mall, Jakarta tersebut, Mazda bekerja sama dengan sejumlah desainer. Ini menjadi cara Mazda untuk meningkatkan penjualan pada tahun ini.

Pada tahun ini, Mazda kembali menjadi official vehicles partner Jakarta Fashion Week 2025. CEO PT Eurokars Motor Indonesia (EMI), selaku agen pemegang merek Mazda di Indonesia, Ricky Thio mengungkap alasan pihaknya berkolaborasi dengan Jakarta Fashion Week.

"Mazda itu kan memang desain yang utama. Dari mata turun ke hati kalau mata kan nanti melihat desain dulu," ujar Ricky Thio di Pondok Indah, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Mazda di Jakarta Fashion Week (Okezone/Erha A Ramadhoni)

Ia menyebut, kolaborasi antara pihaknya dengan Jakarta Fashion Week akan saling menguntungkan kedua pihak. Pada pameran ini, Mazda memamerkan sejumlah modelnya, yaitu CX-60, CX-8, dan Mazda 6.

Pada event ini, Mazda Indonesia berkolaborasi dengan brand desainer. Mereka adalah ASHA, Jan Sober, Moral, serta Rani Hatta.

“Seperti Mazda yang memahat keindahan dari tanah lihat dalam setiap karyanya, Moral memperkenalkan breastplate hasil kolaborasi dengan Morpachio. Breastplate ini tak sekadar aksesori, tetapi sebuah menyiratkan kekuatan yang dibalut keanggunan, mencerminkan harmoni yang diilhami dari proses seni hingga menjadi bentuk sempurna,” tutur Direktur Kreatif MORAL, Andandika Surasetja.

Sementara itu, terinspirasi oleh filosofi Kodo Design Soul of Motion, Jan Sober menghadirkan koleksi yang mengeksplorasi gerakan dinamis dan elegansi yang terkontrol. Melalui perpaduan antara keanggunan struktural dan fluiditas, koleksi ini menyampaikan visi harmonis yang terinspirasi oleh perpaduan seni dan otomotif, yang terlihat jelas dalam penggunaan tekstur matte dan glossy yang menambah kedalaman desain.