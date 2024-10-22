Koleksi Kendaraan Keren Gus Miftah

JAKARTA – Gus Miftah merupakan pendakwah asal Yogyakarta yang sedang menjadi perbincangan publik. Pasalnya, ia termasuk orang nonpartai politik (parpol) yang sempat dipanggil Presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta, beberapa waku lalu. Namun, ia gagal menjadi wakil menteri dan masuk ke Kabinet Merah Putih.

Selain menjadi pendakwah, Gus Miftah diketahui memiliki pondok pesantren di Yogyakarta, yaitu ponpes Ora Aji. Untuk menunjang aktivitasnya Gus Miftah ternyata mempunyai koleksi kendaraan keren yang luput dari sorotan publik.

Lantas kendaraan apa saja yang dimiliki pendakwah kondang bergaya nyentrik tersebut?

Pertama, pria dengan nama lengkap Miftah Maulana Habiburrahman tersebut memiliki mobil asal Jepang, yakni Honda CR-V warna putih. Honda CR-V merupakan mobil yang mengedepankan kenyamanan berkendara, disertai interior yang mewah.

Honda CR-V hadir dalam tiga varian, yaitu tipe CR-V 2.0L A/T, tipe CR-V 1.5L A/T Turbo, dan tipe CR-V 1.5L A/T Turbo Prestige. Mobil yang berkapasitas 7 penumpang ini harga unit terbarunya ditaksir pada kisaran Rp749-814 juta.

Selain itu, Gus Miftah juga memiliki mobil mewah dengan harga fantastis asal Jepang lainnya yakni Toyota Alphard. Toyota Alphard merupakan MPV premium dengan kabin yang luas, ditambah sejumlah fitur keselamatan dan kenyamanannya yang modern dan lengkap. Ini membuat Toyota Alphard menjadi mobil pilihan favorit kalangan artis hingga pejabat.

Toyota Alphard hadir dalam tiga varian, yang dibekali mesin berkapasitas 2.500 cc. Performa mobil ini terbilang gahar, sebab tenaga yang dapat dihasilkan mencapai 180 HP dan torsi mencapai 235 Nm. Toyota Alphard terbaru dibanderol pada kisaran Rp1,1-1,7 miliar.