HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Menikah di Sakura School Simulator

Naufal Firnanda , Jurnalis-Senin, 21 Oktober 2024 |18:55 WIB
Cara Menikah di Sakura School Simulator
JAKARTA Sakura School Simulator memiliki beragam fitur menarik yang menjadikan game ini populer di kalangan pecinta game simulator di Android. Fitur-fitur yang tersedia pada game ini memiliki kemiripan dengan kehidupan di dunia nyata, contohnya adalah menikah.

Sakura School Simulator merupakan video game dengan genre simulator/open world dengan latar anak sekolah Jepang. Nantinya, kamu sebagai pemain akan memainkan karakter sebagai seorang siswa Sakura High School.

Tentunya, ini sangat cocok dimainkan untuk mengobati kerinduan saat masa-masa SMA dulu ataupun bagi anak-anak yang belum sempat merasakan masa-masa seperti itu. Game dengan genre seperti ini sangat digemari oleh berbagai kalangan umur, karena memberikan kebebasan yang luas bagi para pemainnya dalam menikmati gameplay dan story yang terdapat pada game tersebut.

Sakura School Simulator akan membuat kamu merasakan kedekatan, karena memiliki gameplay dan fitur-fitur yang tersedia dengan mengadaptasi langsung pada kehidupan di dunia nyata. Fitur seperti berenang, main alat musik, memasak, naik kendaraan, berinteraksi dengan NPC, bersekolah, hingga menikah tersedia pada game ini dan dapat dicoba oleh para pemainnya.

Namun, untuk melakukan pernikahan pada game Sakura School Simulator, kamu sebagai pemain harus melewati beberapa cara dengan mengikuti setiap langkah-langkahnya dengan benar dan sesuai.

Terdapat tiga tahapan agar karakter yang kamu mainkan bisa menikah di Sakura School Simulator, yaitu membuat lawan jenis jatuh cinta, melakukan persiapan pernikahan, dan terakhir melakukan proses pernikahan.

 

